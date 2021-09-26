يتجه المزيد من الأشخاص الآن للاستثمار في سوق الأسهم، وفي حين ينجح العديد من المستثمرين في تحقيق الأرباح، من خلال اتباع بعض القواعد البسيطة، يفشل البعض الآخر ويخسر الكثير من الأموال، ويتساءل كثيرون عن الأخطاء التي وقعوا بها، وماذا يفعلون لتجنب خسارة المزيد من الأموال، وفيما يلي أبرز 9 نصائح لتجنب خسارة الأموال في سوق الأسهم في 2021:



1- تجنب استخدام الرافعة المالية المرتفعة



الرافعة المالية هي استراتيجية لاستخدام الأموال المقترضة للاستثمار في أسهم معينة، من أجل زيادة العائد المحتمل على الاستثمار، ورغم أنه كلما زادت المخاطر في سوق الأسهم، زادت العوائد، إلا أن زيادة الرافعة المالية، قد تؤدي إلى زيادة الرسوم والخسائر أيضا، وينصح الخبراء باستخدام الرافعة المالية بحذر، والمخاطرة فقط بالأموال التي يمكن أن يتحمل المستثمر خسارتها.



2- لا تستثمر كل أموالك في أصل واحد



الاستثمار في سوق الأسهم محفوف المخاطر، لذلك يبذل المستثمرون الحكيمون قصارى جهدهم لتقليل المخاطر، وعندما يستثمر الشخص كل أمواله في شركة واحدة، فإنه لا يزيد مخاطر خسارتها فقط، وإنما أيضا يضيع فرصة كسب المزيد من الأموال، من خلال الاستثمار في صناعات مختلفة، لذلك ينصح الخبراء باستثمار الأموال في أصول متنوعة.



3- تجنب استراتيجية توقيت السوق



ينتظر العديد من المستثمرين الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأسهم أو تنخفض، للقيام بعمليات البيع أو الشراء، إلا أن سوق الأسهم متقلب للغاية، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث به، لذلك فإن اعتماد المستثمرين على هذه الاستراتيجية يضيع عليهم الكثير من الفرص.



4- تجنب شراء الأسهم لمجرد أنها حققت ربحاً



يشتري الكثير من المستثمرين الأسهم عندما ترتفع أسعارها، على أمل أن تزيد أسعارها مرة أخرى، ويربحوا المزيد من الأموال، لكن ليس معنى أن شركة ما حققت أرباحا بنسبة 12% بالأمس، أن ذلك سيحدث مرة أخرى على الفور، فسوق الأسهم متقلب للغاية. وينصح الخبراء المستثمرين بشراء المزيد من الأسهم عندما ينخفض سعرها، والاحتفاظ بالأسهم المربحة على المدى الطويل.



5- تجنب الاستثمار على المدى القصير



إذا استثمر الشخص أمواله في شركات ذات ميزانية قوية، وسجل أداء ممتازا، وبدون أي رافعة مالية، فعليه الاحتفاظ بأسهمه ولا يبيعها، حتى لو انخفض سعرها، لأن معظم الأسهم الممتازة تتعافى دائما.



6- لا تعتمد على المحللين كثيراً



هناك العديد من المحللين الماليين ومديري الصناديق، الذين يشاركون توصياتهم حول سوق الأسهم، ورغم أن توصيات المحللين مفيدة، إلا أنها ليست دقيقة تماما، وينصح الخبراء الأشخاص بتحليل السوق بأنفسهم، واستخدام المؤشرات الفنية لاختيار الأسهم المناسبة، ورصد حركة أسعار الأسهم.



7- لا تتجاهل محفزات سوق الأسهم



محفزات سوق الأسهم هي معلومات يمكن أن تؤثر على حركة أسعار الأسهم، بما في ذلك الأخبار العاجلة، وتوصيات المحللين، وتوسع الشركات، والتغيير الإداري، والأحداث العالمية، ورغم أن محفزات سوق الأسهم لا تستمر لفترة طويلة في معظم الأحيان، إلا أنه من الممكن أن يستفيد المستثمر منها، في إيجاد فرص جيدة للتداول، ولتجنب خسارة الأموال في سوق الأسهم.



8- تجنب البيع بدافع الذعر



يشعر معظم المستثمرين بالذعر عندما يتراجع سوق الأسهم، أو تنخفض أسعار الأسهم، ويبيعون أسهمهم في أسرع وقت، وبسبب ذلك يخسرون أموالا كثيرة، وينصح الخبراء، المستثمرين بالحفاظ على هدوئهم عندما تتراجع الأسواق، لأن الذعر سيفقدهم تركيزهم، ومن الأفضل بدلا من ذلك تقييم الوضع، ومحاولة الاستفادة منه بأفضل شكل.



9- تجنب التداول عندما لا تستطيع تحمل المخاطر



رغم أن سوق الأسهم به إمكانات هائلة لتحقيق الأرباح، إلا أنه يتسم على الجانب الآخر بعدم اليقين، لذلك ينصح الخبراء المستثمرين بتجنب التداول إذا لم يكونوا قادرين على تحمل المخاطر.