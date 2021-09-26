الدورة مدتها 9 أشهر ويحصل خلالها المتدرب على مكافأة تشجيعية ويتم توظيفه لاحقاً لدى المقاول

المتقدمون من حملة الشهادة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي.. وجدولة المتقدمين على 3 أيام متتالية

أحمد مغربي



بدأت شركة نفط الكويت اليوم في اختبارات التقديم للالتحاق بدورات عقود مقاول للفصل التدريبي الأول لعام 2022/2021 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تهدف شركة نفط الكويت من خلال هذه المبادرة السادسة إلى استيعاب 310 متدربين لدى مقاولي الشركة لمدة 9 أشهر ومن بعد التخرج من الدورة يتم توظيفه لدى المقاول.



وخلال جولة قامت بها «الأنباء» للوقوف على إجراءات الاختبارات في شركة نفط الكويت، قال عدد من المسؤولين في الشركة إن «نفط الكويت» تستقبل اليوم عدد 734 متقدما ‏مطابقا لشروط الاعلان من حملة الشهادة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي ‏حيث تمت جدولة المتقدمين على 3 أيام متتالية.



وأشار المسؤولون الى أن فترة التدريب مدتها 9 أشهر للخريج لدى احد مقاولي القطاع النفطي ويحصل خلالها على راتب من المقاول وأيضا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وهذه الدورة التدريبية يتم تنظيمها بالتعاون بين شركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في إطار عملية تكويت الكوادر، وتشمل برنامجا تدريبيا نظريا وعمليا، يحصل خلاله الطالب على مكافآت تشجيعية، وبعد اجتيازه الدورة بنجاح، يلتحق مباشرة للعمل مع عقود المقاول التابع للشركة.



وذكر المسؤولون أن خطوة نفط الكويت تأتي ضمن استراتيجية تطوير المهارات والتأهيل المهني وإحلال العمالة الفنية الماهرة، وبما يناسب احتياجات القطاع النفطي الفنية في أعمال صيانة المنشآت النفطية والخدمات الإدارية، حيث تم استحداث 4 برامج إضافية وهي صيانة معدات نفط وغاز، شبكات كهربائية نفط وغاز، أنظمة تحكم نفط وغاز وتشغيل حاسب إلى منشأة نفطية والذي يستهدف الذكور والإناث لأول مرة، بالإضافة الى برامج آلات دقيقة منشأة نفطية وميكانيكا منشأة نفطية وصيانة الكهربائية لمنشأة نفطية.



وحول الاجراءات التي تقوم بها شركة نفط الكويت خلال الاختبارات، ذكر المسؤولون انه ‏يتم فرز طلبات المتقدمين من قبل الهيئة العامة للتعليم ‏التطبيقي والتدريب ومن ثم دخول المتقدمين إلى مرحلتين أساسيتين في المرحلة الأولى وسيتم اختبار المتقدمين «لغة إنجليزية» ومن ثم انتقال المجتازين للمرحلة الثانية وهي المقابلة الشخصية ومن ثم اعتماد نتائج المقبولين حسب تحقيقهم لنسب الأولوية.



وأشاروا إلى أن درجة النجاح في الاختبار هي 20 من 100 ونظام الاختبارات يتميز بسهولة الاستخدام والشفافية حيث تظهر نتيجة الاختبار للمتقدم فور انتهائه من الاختبار.



وحول عدد المتقدمين، ذكر المسؤولون انه تقدم للبرامج التدريبية الفنية عدد 734 من حملة الشهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي من الذكور والإناث والذي تعد سابقة من نوعها في الكويت.



وأشاروا الى أن هذه المبادرة تؤكد الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في إرساء نظام إحلال العمالة الفنية الماهرة ضمن عقود خدمات المؤسسة وشركاتها التابعة، حيث أولت اهتماما أساسيا، لإيمانها بأهمية دعم العمالة الوطنية وتشجيعها وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية، فضلا عن إرساء نظام إحلال العمالة الفنية الماهرة ضمن عقود خدمات المؤسسة وشركاتها التابعة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



تجدر الاشارة الى أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى دائما إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وإحلال العمالة الوطنية في العديد من التخصصات الفنية والإدارية التي تستوعب مخرجات التعليم التطبيقي بما يضمن حق أبناء الكويت في الوظيفة ومساعدتهم في الوقت نفسه لإثبات قدراتهم وتوظيفها بالشكل الملائم في عقود مقاولين القطاع النفطي.



كما وتعد مبادرة مؤسسة البترول الكويتية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محورا أساسيا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. فقد تم وضع برامج وآليات لإحلال وتوظيف وتنمية وتطوير مهارات العمالة الوطنية في القطاع النفطي والتي تشمل عمالة المقاولين في القطاع بالإضافة إلى توفير فرص عمل ماهرة ومنتجة لقوة العمل الوطنية الحرفية ودعم قدراتها ومهاراتها الفنية والتنظيمية والإدارية.



كما ركزت مؤسسة البترول على خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتيين واستقطابهم وتأهيلهم للعمل من خلال دورات تدريبية فنية ماهرة منتهية بالتوظيف في عقود مقاوليها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مدفوعة بهدف أساسي يتمثل بخلق عمالة وطنية فنية ماهرة وقادرة على تشغيل مشاريع الشركة من خلال التعاقد مع جهات محلية ودولية.