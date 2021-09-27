مصطفى صالح



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح فرصة استثمارية لتطوير منطقة في مدينة المطلاع، حيث دعت المؤسسة الشركات المتخصصة الى المشاركة في تطوير الفرصة الاستثمارية الواقعة شمال شرق مدينة المطلاع السكنية، وذلك بمساحة 250 ألف متر مربع، وبعقد لمدة 33 عاما، شامل فترتي البناء لمدة 36 شهرا، والانتفاع 30 عاما.



وأوضحت «السكنية» وفقا لإعلان المزايدة المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن الفرصة الاستثمارية تشتمل على معارض ومحلات بيع بالتجزئة، ومخازن، وسكن للعمال، وذلك بنظام التصميم والتطوير والتمويل والتشغيل والإدارة والصيانة، حيث يتمثل الهدف الأساسي من الشروع في تحقيق الدعم اللوجستي للمواطنين، والمساهمة في توفير المواد الإنشائية اللازمة لأعمال البناء والتنفيذ وسرعة توطينهم بالمدينة.



وذكرت الهيئة انه يتم طرح المزايدة وفقا لأحكام لائحة المزايدات بالمؤسسة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020، والتي تشتمل فيها مستندات الطرح على: مستند الشروط المرجعة والملاحق والجداول الملحقة، نموذج العقد، إقرار بالاضطلاع على شروط ومتطلبات لتقديم، وإقرار بضمان السرية.



وذكرت انه يمكن للشركات الراغبة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية، والتي يحق لها المشاركة بالمزايدة، شراء المستندات الخاصة بالمزايدة اعتبارا من أمس الأحد 26 سبتمبر، مشيرة الى أن التأهيل سيكون لاحقا وسيتم تسليم مستندات المزايدة، حتى تاريخ 21 أكتوبر 2021، وذلك مقابل مبلغ وقدره 2500 دينار، غير مستردة.



وقالت «السكنية» انه سيتم تقديم العطاءات وجميع المستندات المطلوبة معبأة ومكتملة، كما هو محدد في مستندات المزايدة، بموعد أقصاه 20 يناير 2022.