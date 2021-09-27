عبدالوهاب الرشود: تصنيفات «غلوبل فايننس» تؤكد المكانة المرموقة للبنك إقليمياً ودولياً

البنك يتبع حصافة بتقييم المخاطر ويمتلك عناصر قوة في تنوع قنوات الخدمة والأمن السيبراني

التصنيف يؤكد جدوى الانتشار الجغرافي لـ «بيتك» وتناغم الأداء والاستقرار بين بنوك المجموعة

غلوبل فايننس»: القطاع المصرفي الكويتي أظهر بالعام الماضي مرونة ضد تداعيات «كورونا»



صنفت مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في المركز الأول خليجيا لأكثر البنوك الإسلامية أمانا لعام 2021، ضمن التصنيف السنوي الـ 30 الذي تجريه «غلوبل فايننس» لأكثر البنوك أمانا على مستوى العالم، كما جاء «بيتك» ضمن البنوك الـ 5 الأكثر أمانا بين كافة البنوك الإسلامية والتقليدية على مستوى الشرق الأوسط.



وقال البنك في بيان صحافي، إن «غلوبل فايننس» استندت في تصنيفاتها الى معايير محددة تتضمن مراجعة أكبر 500 مؤسسة مالية في العالم من حيث حجم الأصول، والمؤشرات المالية، والتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات التصنيف العالمية: «فيتش»، «موديز»، و«ستاندرد آند بورز».



متانة المركز المالي



في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف - عبدالوهاب الرشود، إن هذه التصنيفات المتقدمة من قبل مجلة عالمية مرموقة تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك» وأنه يقف على أرضية صلبة بفضل ما يتميز به من حصافة في دراسة وتقييم المخاطر، الى جانب امتلاكه عناصر قوة في أنظمة الحماية والأمن السيبراني.



وأضاف أن الجائزة تؤكد كذلك تنوع الخدمات ومواصلة تقديمها بمختلف الظروف، حيث تجلى ذلك خلال الجائحة التي لم تمنع «بيتك» من مواصلة تقديم مختلف الخدمات المصرفية للعملاء الأفراد والشركات عبر قنوات الخدمة المختلفة «أونلاين» وفروع ذكية وغير ذلك من قنوات تقديم الخدمة.



ولفت الى ان التصنيف يؤكد أيضا جدوى الانتشار الجغرافي لـ «بيتك» وتناغم الأداء بين بنوك المجموعة، والاستقرار، والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية بكفاءة عالية.



مكانة مرموقة



وأشار الرشود الى أن تصنيفات «غلوبل فايننس» تعكس المصداقية والمكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستوى الإقليمي والدولي، وقوة وضعه المالي وسلامة الإجراءات والتوجهات، وجدوى الاستراتيجيات والأعمال، الى جانب تميز «بيتك» بتحقيق نمو مستدام، وتنوع في الأنشطة والخدمات، وامتلاك علامة تجارية ذات قيمة عالية، الأمر الذي عزز فيه ثقة العملاء ورسخ ريادته العالمية في صناعة التمويل الإسلامي، وبالتالي جاء في المركز الاول كأكثر بنك إسلامي أمانا على مستوى الخليج.



وأضاف ان «بيتك» يواصل رؤيته في قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة، والأعلى ثقة في العالم، مع تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء، ومواصلة تبني الابتكار كركيزة أساسية في استراتيجية البنك، الى جانب المضي قدما في إستراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها أشواطا كبيرة.



مرونة كبيرة



من جانبه، قال الناشر ومدير التحرير في مجلة «غلوبل فايننس»، جوزيف دي جيارابوتو: «إن العام الماضي أظهر مرونة القطاع المصرفي الذي أثبت صلابته ضد تداعيات جائحة كورونا، حيث واصل تقديم التمويل اللازم في حالات الطوارئ بالإضافة إلى تمويل المعدات والإمدادات في كثير من الحالات».



وأضاف ان البنوك الأكثر أمانا هي نماذج للاستقرار، وتستمر في تقديم الدعم اللازم للحكومات والمجتمعات في سعيها للتعافي من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.



جدير بالذكر، أن مجلة «غلوبال فايننس» ومقرها نيويورك، تأسست عام 1987، وتمتلك خبرة تمتد لـ 33 عاما بالأسواق المالية العالمية، ولديها قراء في أكثر من 191 دولة حول العالم، وتعد المجلة مرجعا دوليا بمجال الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تعالج موضوعات تهم تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وأسواق رأس المال والعملات والمصارف وإدارة المخاطر.