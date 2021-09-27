في إطار الدور المهم الذي تلعبه البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه عملاء القطاع المصرفي والمجتمع، وحرصا منهم على تعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية بهدف ضمان حقوق العملاء والحد من الآثار السلبية الناتجة عن عدم الدراية، يستأنف بنك الكويت المركزي بالتعاون مع الاتحاد أنشطة الحملة التوعوية المصرفية الموجهة لجمهور العملاء تحت شعار «لنكن على دراية»، بهدف نشر وتعميق الثقافة المالية والمصرفية المجتمعية في جميع القطاعات وتعزيزها بأفضل الممارسات.



وبهذا الصدد، قالت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن الاتحاد يدعم وبقوة حملة لنكن على دراية والتي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي، وذلك إيمانا بأهمية تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لجميع شرائح المجتمع وتعزيز قدرة عملاء البنوك على استخدام الخدمات المصرفية الاستخدام الأمثل.

وأشارت العيسى إلى أهمية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة وموقع الحملة الإلكتروني، للحصول على اهم المعلومات حول أهم الموضوعات المصرفية مثل: التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، أهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك في هذا المجال.



وكذلك التوعية بحقوق العميل عند الحصول على التمويل سواء الاستهلاكي أو الإسكاني، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «تكييش القروض» والاستثمارات عالية المخاطر.