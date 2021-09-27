أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز مالاييل موسى كويا بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب حساب النجمة الاسبوعي.

أما جائزة سحب حملة «أكثر من راتب» والتي تعادل راتب وتصل لغاية 1000 دينار فكانت من نصيب الفائزة عذاري محمد الكندري.

وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400 إلى 500 دينار أو قرض من دون فائدة لفترة تصل إلى أربع سنوات ولغاية 70 ألف دينار، وسيكون هناك سحب أسبوعي للعملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها شهريا.

كما يمكن للعملاء الكويتيين المتقاعدين بالإضافة الى المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم إلى البنك الحصول على هدية نقدية تعادل 2% من قيمة المديونية المحولة ولغاية 1000 دينار.



ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.