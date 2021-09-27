وقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية مع شريكها شركة «SKC» الكورية، وشركة المشاركة «SK picglobal» مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البلاستيك الصديق للبيئة في الكويت.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية م.مطلق العازمي، في بيان صحافي، إن هذا التعاون يأتي تعزيزا للدور الريادي للشركة في تبني تنفيذ المبادرات البيئية في الكويت، حيث تتم مشاركة التكنولوجيا والمعرفة التجارية التي تراكمت لدى شركة SKC الكورية بشكل فاعل أثناء إجرائها لأعمال البلاستيك الصديق للبيئة في كوريا.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة SKC الكورية لي وان جاي: نأمل من خلال دمج حلول الأعمال البلاستيكية الصديقة للبيئة لشركة SKC مع أعمال شركة صناعة الكيماويات البترولية أن تكون فرصة لبناء نظام اقتصاد دائري بلاستيكي ناجح في الكويت.

جدير بالذكر أن شركة صناعة الكيماويات البترولية وقعت في شهر أبريل من العام الحالي مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت لدراسة إنشاء مصنع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية.