للعام الثالث على التوالي وضمن جهودها الحثيثة في المشاركة ضمن أكبر المؤتمرات والمعارض، أعلنت شركة «إن سي إم للاستثمار» (إحدى شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخصة في الكويت) عن مشاركتها في فعاليات معرض «فوركس إكسبو دبي 2021» وذلك كراع بلاتيني، خلال 29 و30 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.



وقالت شركة إن سي إم، في بيان صحافي، ان مشاركتها في معرض «فوركس إكسبو دبي 2021» تأتي ضمن مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الإقليمية والعربية المتخصصة في تداول العملات والذهب والتي ستشارك في هذا الحدث الكبير، فضلا عن وجود نخبة كبيرة من الخبراء وكبار المحللين والمستثمرين وممثلي شركات الوساطة والتداول العالمية والإقليمية متحدثين رئيسيين في جلسات العمل والنقاش.



وقال ناصر المري نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «إن سي إم للاستثمار» ان معرض «فوركس إكسبو دبي 2021» أصبح محطة سنوية للمتداولين في المنطقة وواجهة إقليمية للمهتمين بمجال التداول الالكتروني، لذلك تحرص الشركة على المشاركة في هذه الفعالية كل عام حيث كان لها مشاركة فاعلة في المعرض خلال العامين الماضيين 2019 و2020 وحصدت جوائز تقديرية، منها جائزة أفضل وسيط معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 وجائزة أفضل وسيط لتداول الفوركس لعام 2019، كما نجحنا في استعراض أحدث البرامج وأهم المنصات الحديثة للمتداولين، بالإضافة الى أحدث التقنيات التي توصلت إليها صناعة الفوركس بالعالم.



وأوضح المري أن المشاركين في المعرض سيسلطون الضوء على أحدث فرص الاستثمار وآفاق التداول الواعدة في ظل المستجدات العالمية وتذبذب الأسعار خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تنعكس بشكل ايجابي على مثل هذا النوع من التداولات وتزيد من إقبال المستثمرين عليها.



في هذا الصدد، قال مدير إدارة التسويق في الشركة السيد فراس مشتاق ان مشاركة الشركة في معرض «فوركس إكسبو دبي 2021» ستكون في جناح رقم 27، ويشارك فريق إن سي إم للاستثمار في كل من الكويت والأردن في فعاليات المعرض لعرض كل الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة لزوار الجناح على مدار يومي المعرض.



كما أشار مشتاق إلى أنه من المتوقع أن يشهد معرض «فوركس إكسبو دبي 2021» حضور أكثر من 5000 متداول بمشاركة أكثر من 100 شركة وساطة مالية و70 متحدثا من 30 جنسية مختلفة حول العالم.



ودعا مشتاق المتداولين الموجودين في دبي خلال فترة المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض حيث يوجد فريق الشركة للترحيب بجميع الزوار والإجابة عن أسئلتهم، أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.ncminvest.com للمزيد من التفاصيل.