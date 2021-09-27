بالتزامن مع حلول موسم العودة إلى المدارس بعد انقطاع طويل جراء جائحة كورونا، كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين النقاب عن عروضها الخاصة والتي تتيح للطلاب استقبال عامهم الجديد بتجربة متميزة من خلال باقة واسعة من الأجهزة اللوحية عالية الأداء، ما يمنح كل من العائلات والطلاب مجموعة واسعة للاختيار من بينها.



ويشمل عرض العودة للعام الدراسي الجديد على باقات متعددة بأسعار منافسة، حيث ستقدم هواوي الجهاز اللوحي، MatePad Pro بخصم يصل إلى 16% مع هدية مجانية لوحة مفاتيح مغناطيسية ذكية وماوس، إضافة إلى عرض خاص على جهاز HUAWEI MatePad مع سماعة صغيرو وحماية بسعر 74.900 دينارا وجهاز MatePad 11 مع ماوس وحماية بسعر 124.900 دينارا، وجهاز MatePad T10 مع قنينة حافظة للحرارة وحماية بسعر 39.900 دينارا، وجهاز MatePad T10s مع سماعة صغيرة وحماية بسعر 54.900 دينارا.

كما تقدم المجموعة عرض على جهاز MateBook X مع حقيبة جانبية وحقيبة ظهر وMateDock2 بسعر 339.900 دينارا، إضافة إلى جهاز MateBook X Pro مع حقيبة ظهر وماوس



وMateDock2 بسعر 399.900 دينارا، كما يمكنكم الحصول على جهاز MateBook D15 مع ماوس وحقيبة ظهر بسعر 169.900 دينارا.