الوزان: بيئة مثالية ومستدامة تعزز النمو المتواصل والازدهار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المضف: آليات العمل في المركز تقلل المصاريف التشغيلية والإدارية للمشاريع بنسبة تصل إلى 75%



أعلنت شركة مجموعة سيركيولار تدشين عملياتها التشغيلية في السوق المحلي، عبر افتتاح مركز أعمال خاص بها، يقدم مجموعة من الخدمات والحلول التجارية المبتكرة والمتكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيركيولار راشد معتمد الوزان ان مركز «سيركيولار للأعمال» يقدم أحدث الحلول التجارية وأكثرها ابتكارا على الإطلاق لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث يوفر عبر مساحته الممتدة على 2200 متر مربع، مجموعة فريدة من الخدمات التقليدية والرقمية التي تدعم الشباب وأصحاب الأعمال الحرة، وتمكنهم من تعزيز عملياتهم التجارية وزيادة أرباحهم، وهو ما ينعكس ايجابيا على تحقيق تطلعاتهم في التوسع محليا وإقليميا، والوصول الى أكبر شريحة في السوق، مشيرا الى المزايا العديدة التي يتمتع بها مقر «سيركيولار» الجديد والتي يأتي في مقدمتها موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الشويخ الصناعية وقربه من مراكز العمل الأخرى في العاصمة، علاوة على تفرده المكاني من منطلق كونه مجمع الأعمال الوحيد في محيطه، إضافة الى التصميم العصري والأنيق للمبنى، المقسم على مساحات داخلية وخارجية، موزعة بتوازن مثالي بين المكاتب، المحلات، الاستديوهات، وقاعات المناسبات المؤثثة وفق أحدث الأنماط العالمية.



وأردف: نؤمن في مجموعة «سيركيولار» بأن الأفكار خالدة ولا تقدر بثمن، لذلك نحرص على ابتكار أفكار وحلول عملية تواكب العصر وتتناغم مع احتياجات عملائنا وتدعم توجهاتهم، موضحا أن مجمع «سيركيولار للأعمال» يعد بيئة مثالية ومستدامة تعزز النمو المتواصل والازدهار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في إطاره.



واختتم الوزان بالكشف عن أبرز ملامح الاستراتيجية المستقبلية لشركة مجموعة سيركيولار والمتمثلة في سعيها تحقيق الصدارة وحصد المركز الأول في قطاع الأعمال الذي يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجمع مختلف الخدمات والحلول الفنية والادارية التي تدعم تطورها تحت سقف واحد، مؤكدا استمرارية العمل على الارتقاء بجودة الخدمات والحلول التي تقدمها «مجموعة سيركيولار» لعملائها في السوق الكويتي، ووعد بتوسع قريب في أعمال الشركة على مستوى الخليج.



بدورها، قالت عائشة المضف المدير المالي لشركة مجموعة سيركيولار إن مركز «سيركيولار» للأعمال، يشكل علامة كويتية فارقة، في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تضرر بشدة في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من اجراءات واشتراطات، دفعت العديد من أصحاب المشروعات الى البحث عن حلول عملية تقلل نفقاتهم لأقصى درجة ممكنة، تجنبا للإغلاق الكامل والإفلاس، مشيرة الى تحديد أسعار مناسبة للخدمات والحلول التي تقدمها مجموعة «سيركيولار» لعملائها، بالاستناد الى معايير محددة ودراسات دقيقة تناسب طبيعة ومتغيرات السوق الكويتي.



وأضافت: آليات العمل والحلول التجارية المبتكرة التي يقدمها مركز «سيركيولار» للأعمال تقلل المصاريف التشغيلية والإدارية للمشاريع بنسبة تصل الى 75%، موضحة توفير أشكال متنوعة من الاستثمارات لعملاء «مجموعة سيركيولار» تنقسم الى مجموعتين أولها الاستثمارات المباشرة وتشمل إمكانية استغلال مساحات العمل المتاحة في المجمع من مكاتب وعرض المنتجات في المحلات، واستديوهات تصوير وتسجيلات صوتية وإذاعية، وثانيا الاستثمارات غير المباشرة والتي تقدمها الشركات التابعة لمجموعة سيركيولار، وتركز في مجملها على الخدمات الفنية التي يحتاجها كل مشروع مثل الاستشارات المالية والمحاسبية والقانونية، وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات، والتسويق التقليدي والرقمي على حد سواء.