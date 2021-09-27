تقديرا لتميزه وكفاءته العلمية والمهنية الرائدة في تولي المهام القيادية على أكمل وجه وبأعلى مستويات الأداء، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين هشام أحمد المباركي في منصب مدير عام الإدارة المصرفية التجارية، وذلك بعد شغله منصب نائب المدير العام للإدارة منذ أواخر عام 2019، ومن المقرر أن يقوم من خلال منصبه الجديد بقيادة فريق عمله وتطويره لتعزيز الخدمات المصرفية التجارية والأنشطة التمويلية والمنتجات المتعددة الذي يقدمها البنك لعملائه من الشركات المحلية.



ويجدر الذكر أن المباركي يتمتع بالخبرات اللازمة التي تأهله لقيادة هذه الإدارة، فبعد انطلاق مسيرته المهنية في ذات المجال مسؤول ائتمان في البنك الأهلي المتحد، شغل المباركي العديد من المناصب العليا في القطاع المصرفي قبل انضمامه أخيرا الى KIB، والتي كان من أبرزها: نائب المدير العام لتمويل العقار المحلي في بيت التمويل الكويتي والمدير التنفيذي للمجموعة المصرفية للشركات في بنك بوبيان.



وإذ يؤكد KIB التزامه باستقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي، مع الاهتمام بتطويرها للصعود بمسيرتها لأعلى المناصب، جاء تعيين المباركي في منصب مدير عام نتيجة لمهاراته المتطورة وقدراته العملية وخبراته المهنية الواسعة التي امتدت لأكثر من عشرين عاما في مجال الخدمات المصرفية التجارية وتمويل الشركات والأفراد والعمل في المجال المصرفي الإسلامي.



وفي هذا السياق، يفتخر KIB بانضمام المباركي لفريق العمل الريادي في الإدارة العليا، والذي جاء تطبيقا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى الاستثمار في كوادره البشرية ذات الكفاءات العالية لشغل المناصب القيادية في البنك، مما يسهم في تعزيز مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المباركي حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص التمويل، من جامعة الكويت، إلى جانب العديد من الشهادات العلمية، كما أنه اجتاز سلسلة من الدورات التدريبية من مؤسسات أكاديمية وجامعات معتمدة دوليا.