اختتم بنك بوبيان مجموعة من البرامج التعريفية لـ 92 موظفا جديدا تم تعيينهم في الربع الثالث من العام الحالي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المصرفية من الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من معرفة طبيعة العمل والنظم الخاصة داخل إدارات البنك.



وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد: أعلنا في وقت سابق عن إطلاق Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت في التدريب، والتي جاءت من منطلق بناء ثقافة التعلم المستمر التي يتبناها البنك لتحقيق التميز ونشر مفهوم التطوير المستمر وبناء كوادر وطنية داخل المؤسسة وبين أفرادها بالإضافة إلى وضع خطط تطوير وتدريب بالتعاون مع شركاء عالميين تساهم في تنمية مواهب مواردنا البشرية.



وأضاف ان البرنامج التدريبي الذي خضع له المتدربون الجدد تضمن مجموعة من المحاور المتكاملة واللازمة لحديثي التخرج لإطلاعهم على طبيعة العمل في إدارات البنك المختلفة، الأمر الذي يساهم في تطوير كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية ويساهم في نجاحهم في المجال العملي.



وأوضح الحماد ان البرنامج صمم بشكل مهني للارتقاء بمهارات الموظفين الجدد وصقلها، وتطرق المحتوى التدريبي إلى عدة جوانب مثل الموارد البشرية ومؤشر الصحة المؤسسية وتطبيق الموارد البشرية المعمول به في البنك إضافة إلى تعريف الموظفين الجدد في الفروع ومركز الاتصال بالمنتجات والخدمات المقدمة من البنك للعملاء وأساسيات خدمتهم لعملاؤنا بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة الذي يطمح إليه عملاؤنا وتقديم تدريب خاص على الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية.



وذكر ان جميع البرامج التدريبية للموظفين الجدد خلال الربع الثالث من العام الحالي تم تنظيمها بشكل مباشر في مركز التدريب الخاص بالبنك وشارك فيها الموظفون الذين تم تعيينهم حديثا في مختلف إدارات البنك وفروعه وإدارة خدمة العملاء، حيث تم تسليط الضوء على رسالة بوبيان ورؤيته وقيمه المصرفية بين مؤسسات القطاع المصرفي بجانب تناول بعض المواد والمتطلبات الإلزامية المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي مثل غسيل الأموال وحماية العملاء وأمن المعلومات وخصوصية البيانات.



وأكد ان بنك بوبيان يتيح دائما العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وأدوات التدريب الحديثة، لاسيما لقياداته من الكوادر البشرية او المنضمين الجدد إلى بيئة العمل في البنك لاكتساب المهارات الضرورية التي تساعدهم على الاندماج في البيئة العملية المتوازنة، مشيرا إلى استمرار البنك في اعتماد خططه الهادفة لدعم القطاع المصرفي بكفاءات وطنية شابة.