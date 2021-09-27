أول شركة اتصالات في الكويت تعتمد تطبيق «هويتي» على المتجر الإلكتروني وكل أفرعها

Ooredoo الأولى في الكويت والمنطقة توفر خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية eSIM أونلاين



بذلت شركة Ooredoo للاتصالات، جهودا وخطوات واضحة للتحول رقميا، تطبيقا لرؤيتها وتطلعاتها المستقبلية وتماشيا مع رؤية الكويت «كويت جديدة» التي تهدف إلى تطوير اقتصاد الدولة وتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد، فضلا عن مواكبة التوجهات العالمية في عالم التحول الرقمي والتحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم. فمنذ بداية عام 2021، تعاونت Ooredoo الكويت مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث اعتمدت Ooredoo بشكل رسمي وعلى جميع قنوات البيع الرسمية للشركة تطبيق «هويتي» وهو تطبيق مقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة في إثبات الهوية والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص.



وبعد النجاح الواسع الذي لاقته الشركة منذ بداية هذه الشراكة، عززت Ooredoo الكويت التزامها تجاه شركائها وموظفيها واحتفلت في فعالية خاصة أقيمت في برج Ooredoo بالإنجاز المتميز لمشروع الدمج مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإطلاق عروض الدفع الآجل وإتاحة خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية (eSIM) عبر الإنترنت من خلال تطبيق My Ooredoo دون الحضور الشخصي، وبذلك تكون Ooredoo شركة الاتصالات الأولى في الشرق الأوسط التي تقدم تجربة عملاء رقمية متطورة فائقة الجودة. لم يكن من السهل تحقيق مثل هذا الإنجاز الكبير دون الخبرة الواسعة للموظفين ومهاراتهم وتفانيهم وعملهم الجاد، جنبا إلى جنب مع العلاقة المتينة مع الشركاء المناسبين مثل: شركة ديار المتحدة وشركة NCR وIMI وWipro.



وقد بات توافر الحلول والخدمات الرقمية ضرورة قصوى اليوم من أجل الارتقاء بمستوى خدمة وتجربة العميل وتعزيز الإنتاجية. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، كانت السرعة والمرونة والرقمنة من العوامل الرئيسة لخدمة المجتمع واستمرارية الأعمال، ولم يكن إدراك هذه الحقيقة وتنفيذ رؤية «الرقمنة للتميز» أمرا شاقا لشركة Ooredoo، بل تحركت الشركة بوتيرة سريعة في عالم الرقمنة يوما بعد يوم وأحرزت تقدما ملموسا عزز من تجربة العميل.