أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن توقيع عقد مناقصة الأعمال الترابية في المنطقة المحصورة بين الطريقين P&T بمنطقة الاستثمار بمشروع مدينة المطلاع السكنية، بمبلغ قدره 26.7 مليون دينار.



وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة أمس إن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا، متوقعة تحقيق نتائج جيدة خلال فترة التنفيذ.



من ناحية أخرى، أعلنت «المشتركة» أمس أيضا، أنها تسلمت أمرا تغييريا لعقد المناقصة الخاصة بإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت، والتابعة لشركة نفط الكويت.



وأوضحت الشركة أن الأمر التغييري الجديد بمبلغ وقدره 13.3 مليون دينار تقريبا، موضحة ان العقد من شأنه أن يحقق نتائج جيدة للشركة خلال فترة تنفيذ الأمر التغييري.



وكانت «المشتركة» قد حققت أرباحا في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.593 مليون دينار.