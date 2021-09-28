أصول الشركة تنمو إلى 17 مليار دينار بفضل تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى كالنفط الثقيل

1.9 مليار دينار إيرادات العام الماضي.. و15.39 مليوناً صافي الربح المحوّل للشركة الأم



أحمد مغربي



كشفت شركة نفط الكويت عن ان البرامج الرأسمالية لتنفيذ المشاريع الكبرى قفزت إلى 7.9 مليارات دينار بنهاية العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك بعد تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع وصلت إلى إنشاء وتشغيل أكثر من 700 مشروع رأسمالي (حالي ومستقبلي).



وقالت «نفط الكويت» في بيانات حصلت عليها «الأنباء» إن ارتباطات شركة نفط الكويت المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي المستقبلي الذي يتعلق بعقود محددة القيمة وأوامر شراء شهدت نموا خلال العام الماضي.



وذكرت إن اجمالي أصول الشركة شهد كذلك نموا ليبلغ 16.98 مليار دينار مقارنة بنحو 16.1 مليار دينار وذلك لزيادة الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مثل مشروع النفط الثقيل وتطوير الغاز الحر فضلا عن بند تجميع وضخ الغاز الذي شهد طفرة كبيرة.



وكانت الشركة حققت صافي إيرادات بلغ 1.9 مليار دينار بنهاية السنة المالية الماضية 2020/2021، علما أن تكلفة الإنتاج لدى الشركة بلغت 1.8 مليار دينار، لتحقق الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 166.4 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح المحول للشركة الأم 15.39 مليون دينار فقط.



وعند النظر إلى اجمالي ايرادات شركة نفط الكويت نجد انها سجلت ايرادات بلغ 10.5 مليارات دينار يخصم منه حقوق امتياز بقيمة 2.1 مليار دينار ورسم مالي بقيمة 6.2 مليارات دينار ومصاريف تسويق للنفط بقيمة 211.3 مليون دينار ليصبح صافي الايرادات بقيمة 1.9 مليار دينار، علما بأن الشركة حققت اجمالي ايرادات بقيمة 17.5 مليار دينار في السنة المالية السابقة 2019/2020.



هذا، وقد وصل معدل الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 2.629 مليون برميل يوميا في نهاية السنة المالية 2020/ 2021، ولاتزال الجهود مستمرة لزيادة وتعزيز معدل الطاقة الإنتاجية للنفط الخام للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة للعام الحالي، وقد واجهت شركة نفط الكويت العديد من التحديات للمحافظة على الإنتاج في مناطق عملياتها، لكنها مع ذلك نجحت في تحقيق معدل طاقة إنتاجية يقـــدر بـ 563 ألـــف برميـــل من النفط يوميـــا في منطقة عمليات شمال الكويــت.



وفي منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وصل معدل الطاقة الإنتاجية إلى 1.391 مليون برميل من النفط يوميا، بينما وصل المعدل في منطقة عمليات غرب الكويت إلى 461 ألف برميل من النفط يوميا، أما بالنسبة لإنتاج النفط الخفيف فقد وصل معدل الطاقة الإنتاجية إلى 163 ألف برميل يوميا.



وذكرت أن الشركة تصب جميع جهودها ومساعيها من أجل تحقيق هدفها الاستراتيجي بحلول 2040، والتي منها يختص بتحقيق طاقة إنتاجية مستدامة من الغاز غير المصاحب، ويرتكز مستقبل الإنتاج في شركة نفط الكويت على تطوير العديد من المكامن النفطية المكلفة تجاريا، حيث ستكون بعض مصادر الإنتاج المستقبلية من إنتاج النفط غير التقليدي، والنفط الثقيل والعمليات البحرية والمكامن النفطية الجديدة التي سيتطلب استغلالهـــــا تطبيــق تقنيات جديدة وتقييمات استراتيجية وتجارية واقتصادية رصينـــة.

وسيتطلب كل ذلك تطوير نظم لإعداد تقارير توقعات الإنتاج وتوزيع التكاليف، لتمكين التقييم الاقتصادي وتحليل مختلف الخيارات في المحفظة الاستثمارية، وكذلك لتحديد أولويات الاستثمار في هذه الموارد الهيدروكربونية وحصر الفرص الاستثمارية ذات التكلفة العالية والتي يمكن تطويرهــــا من خلال برنامج دقيق لتحسين التكلفـــة.



مليارا دينار تكاليف التشغيل



ذكرت بيانات شركة نفط الكويت ان اجمالي تكاليف التشغيل حسب مهام العمل بما في ذلك المصاريف العمومية والادارية والايرادات التشغيلية الاخرى ما قيمته مليارا دينار موزعة كالتالي: مليار دينار انتاج نفـــط خام و374.6 مليون دينار انتــــاج غاز و42.6 مليون دينار عمليـــات تصديـــر و2.5 مليـــون دينــار مصاريـــف تنقيـــب غير مثمرة و561.9 مليون دينار استهلاكــات واطفـــاء وشطـب.