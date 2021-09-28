محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت تمكنت من زيادة طاقتها الصافية لتمويل وتوليد الطاقة بنسبة 13% من 1875 ميغاواط في 2020، لتصل إلى 1115 ميغاواط في 2021، بينما ارتفع عدد المشروعات الممولة من 7 مشاريع في 2020، إلى 9 مشاريع في 2021، وبذلك تحل في المركز الرابع بين الشركات المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى شركتي ماروبيني اليابانية واكوا باور السعودية.



وقالت المجلة ان المؤسسة هي أحد أعضاء التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور والذي فاز بتمويل مشروعات الشعيبة والقريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية.



وأضافت ان الطاقة التقديرية لمشاريع توليد الطاقة المعروفة التي يجري التخطيط لها من قبل مرافق دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التمويل التابعة للقطاع الخاص بلغت قبل نهاية العام الماضي 23.728 ميغاواط.



ويبلغ إجمالي طاقة التوليد المخطط لها باستخدام الغاز الطبيعي ما نسبته 59% من هذا المجموع، فيما تمثل مشروعات الطاقة المتجددة - بشكل أساسي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة النسبة الباقية وقدرها 41%.



وتستحوذ الكويت على نسبة 34% من الطاقة المزمع توليدها بعد المملكة العربية السعودية التي تبلغ نسبتها 48%، ومن المتوقع أن تتم ترسية عقود لتوليد ما لا يقل عن 3800 ميغاواط من برامج الطاقة الجديدة والمتجددة في وقت وشيك.



وقالــت المجلـــــة ان المشروعــات المستقلــة لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت تمثل فرصا استثمارية مستقبلية أخرى، بالإضافة إلى المراحل التالية التي تبلغ 3500 ميغاواط من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في الكويت رقم 2 و3، ومشروع الخيران 1 وشمال الزور 2 و3 التي لم تتم ترسيتها بعد.