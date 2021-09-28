محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن مجلس الوزراء مدد الموعد النهائي لتقديم العروض الاستشارية بشأن محطة الشعيبة الشمالية للطاقة والمياه لمدة شهر ينتهي في 26 أكتوبر المقبل، وذلك انسجاما مع برنامج خصخصة المحطة المزمع تنفيذها بقيمة تصل إلى 1.26 مليار دولار.



وكانت الحكومة قد أعادت طرح مناقصة العقد من جديد في أغسطس الماضي وحدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة عندئذ يوم 26 سبتمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض.



تجدر الإشارة إلى ان 4 مجموعات سبق ان قدمت مقترحات لحزمة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمشروع في نوفمبر 2020، وشملت قائمة الشركات كلا من شركة EY ايرنست اند يونغ، وشركة ديلويت البريطانيتين، وشركة ترايب انفرانستراكشر اند كانمور التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.



وأبلغ مصدر مطلع على الموضوع مجلة ميد، بقوله ان إعادة طرح العطاءات أصبحت ضرورية في ضوء التفاصيل الصغيرة المتعلقة بكيفية وهيئة خطاب الضمان المحدد في طلب استدراج العروض الأصلي، وذكرت المجلة في فبراير ان الجهة المعنية بالمشروع قد بلغت مرحلة متقدمة من تقييم العطاءات الخاصة بالعقد.



وتقول الحكومة إن برنامج الخصخصة المقترح سيكون على 3 مراحل: حيث تغطي المرحلة الأولية إنشاء شركة مساهمة كويتية تؤول إليها ملكية أصول محطة الشعيبة الشمالية، وسيقوم المستشارون المختارون بإجراء تقييم للشركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه بين الشركة المساهمة ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك الأصل في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة الأولى في غضون 14 شهرا.



وستغطي المرحلة الثانية طرح عطاءات أسهم الشركة المساهمة بالإضافة إلى إجراءات إعادة التأهيل المطلوبة لتحسين كفاءة المجمع، وتبلغ مدتها 29 شهرا، أما المرحلة الثالثة فستشمل نقل الأسهم للموظفين والجمهور، ومن المقرر إنجازها في غضون 36 شهرا.



ويذكر انه تم اختيار محطة كهرباء الشعيبة الشمالية، التي تم بناؤها على أساس الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بنظام تسليم المفتاح بالكامل بين عامي 2010و 2012، كمشروع خصخصة رائد في البلاد.

وتبلغ قدرة توليد الطاقة الصافية لمحطة الوقود المزدوج 778 ميغاواط. كما أن لديها ثلاث وحدات تحلية تعمل بتقنية الفلاش متعدد المراحل بسعة 45 مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا.



وذكرت مصادر وزارة الكهرباء والماء ان المحطة تعمل على الغاز الطبيعي، ووقود الغاز السائل كوقود احتياطي خلال الفترات التي لا يتوافر فيها الغاز الطبيعي أو خارج حدود الجودة أو الضغط المحددة.

وقد علمت مجلة ميد أن مدى توافر توليد الطاقة في المحطة بين 2015 و2017 بلغ في المتوسط 74% مقابل متوسط إنتاج المياه بواقع 80%، وكلاهما أقل من معايير الصناعة العالمية.