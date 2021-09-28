عدم انتظام الإيرادات بالجائحة قلّص سيولة الشركات التشغيلية لتضمن استمرار عملياتها

تراجع السيولة لدى 11 شركة تشغيلية ومالية بالسوق الأول مقابل زيادتها في6 شركات



المحرر الاقتصادي



تباينت توجهات السيولة خلال أزمة كورونا لدى شركات البورصة الكويتية، حيث استنزفت الجائحة من الكاش لدى الشركات بأغلب القطاعات، خصوصا التشغيلية، مقابل تراكمها لدى البنوك.



وقد قفز الكاش لدى البنوك الكويتية والمدرج في ميزانياتها العمومية بنهاية يونيو ليصل إلى 11.7 مليار دينار، بزيادة 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، مقارنة بمستوياتها البالغة 9.7 مليارات دينار بنهاية يونيو من العام الماضي، وبنمو سنوي بلغت نسبته 20%.



في المقابل، استنزفت كورونا 463 مليون دينار من الكاش لدى باقي الشركات القيادية المدرجة بالسوق الأول من دون البنوك، ليصل الكاش إلى 2 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي متراجعا 18.5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 2.46 مليار دينار بنهاية يونيو 2020.



تخمة مصرفية



سيطرت البنوك على ارتفاعات السيولة بالشركات المدرجة في السوق الأول، حيث زادت النقدية في ميزانية 8 بنوك بينما تراجعت لدى 3 بنوك أخرى من بين 11 بنكا مدرجة في السوقين الأول والرئيسي.



استحوذ بيت التمويل الكويتي على اكثر من نصف الزيادة في سيولة البنوك بعدما ارتفع مستوى النقدية في ميزانيته 1.2 مليار دينار على أساس سنوي لتصل إلى 2.96 مليار دينار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 1.76 مليار دينار بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.



وحل بنك الكويت الوطني في المركز الثاني بزيادة 587 مليون دينار وبنمو 15.5% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

فيما حل بنك الخليج بالمركز الثالث بزيادة 289 مليون دينار لتبلغ السيولة 1.1 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي وبنك الكويت الدولي «KIB» بالمركز الرابع بزيادة 105 ملايين دينار ليبلغ النقد في ميزانية البنك 205 ملايين دينار بنهاية يونيو الماضي.



وجاء باقي الزيادات بأقل من 100 مليون دينار فيما تراجعت مستويات السيولة لدى 3 بنوك فقط وهي بنك برقان، والأهلي المتحد، والتجاري الكويتي.



احتياجات تمويلية



استنزفت كورونا الكاش في ميزانيات 11 شركة قيادية مدرجة في السوق الأول مقابل ارتفاعها لدى 6 شركات فقط، ويرجح أن يكون سحب الشركات التشغيلية من السيولة لديها هدفه تغطية عملياتها التشغيلية في ظل تأثير جائحة كورونا على انتظام إيراداتها.



تراجع الكاش لدى 11 شركة مدرجة بالسوق الأول حيث حلت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بنحو 238 مليون دينار ليصل إلى 1.16 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار بنهاية يونيو 2020، تلتها شركة أجيليتي التي استنزفت 110 ملايين دينار من الكاش لتصل السيولة بنهاية الربع الثاني إلى 82.4 مليون دينار مقارنة بنحو 192.5 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.



نجحت 6 شركات فقط من خارج القطاع المصرفي في زيادة رصيدها من الكاش بصدارة «المباني» التي أضافت نحو 39.3 مليون دينار لسيولتها لتبلغ 92 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي يليها مجموعة الصناعات الوطنية بزيادة 15.8 مليون دينار لتبلغ 59.8 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.



إجمالي الكاش



وقد بلغ إجمالي الكاش لدى الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت 12.2 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بسيولة مقدارها نحو 10.6 مليارات دينار بنهاية يونيو 2020 بزيادة تقارب 1.6 مليار دينار خلال الـ 12 شهرا وبنمو بلغت نسبته 15% على أساس سنوي.



وتراجعت السيولة بميزانيات شركات السوق الأول بشكل طفيف وحذر خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ببلوغها 12 مليار دينار بنهاية مارس الماضي بالتزامن مع تخفيف القيود وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت قفزة ملحوظة في السيولة وقت بداية وذروة الأزمة.

وتسببت تخمة السيولة في دفع نمو إجمالي أصول البنوك التي بلغت 93 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.