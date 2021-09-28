أصدر جهاز حماية المنافسة قراراً تضمن ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي تقدم للجهاز، مبينا أنه يهدف إلى حماية المعلومات والبيانات والمستندات التي يتحصل عليها الجهاز باعتبارها سرية.



وقال الجهاز في بيان صحافي، إن القرار حدد المعلومات السرية بأنها أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها، ويكون للجهاز الحق في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه، وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمتنافس.



وأضاف أنه يدخل في المعلومات السرية، المعلومات المالية، المعلومات الفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات العملية، أساليب تقييم التكاليف، أسرار وعمليات الإنتاج، مصادر التوريد، نوعية السلعة المنتجة والمبيعة، الحصص السوقية، قوائم العملاء والموزعين، خطط التسويق، هياكل الأسعار والتكاليف، واستراتيجية المبيعات.



وأشار إلى أنه يعتبر سرا تجاريا أي معلومة أو تصميم أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة والأعمال.



وأوضح الجهاز أن القرار الذي حمل الرقم 27/2021 أكد في مادته الثانية «على أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجهاز والمنتدبين والمستعان بخدماتهم للعمل بالجهاز الحفاظ على سرية الأسرار التجارية في كل الأحوال، أما الحفاظ على المعلومات سرية المعلومات فتخضع للسلطة التقديرية للمدير التنفيذي بحسب كل حالة على حدة».



ولفت إلى أن طلب الحفاظ على سرية المعلومات يقدم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفي حال قدم الشخص معلومات للجهاز ولم يرفقها بأي طلب للحفاظ على سريتها، فيعتبر أنه ليس لديه أي اعتراض على الكشف عن جميع المعلومات المقدمة في هذا الطلب.



وذكر أن كل متنافس يقدم معلومة سرية إلى الجهاز يكون هو المسؤول عن طلب الحفاظ على سريتها بشكل صريح، لافتا إلى أن القرار حدد معايير تقييم المعلومة السرية.