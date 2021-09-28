قدمت مسؤولة إدارة المشاريع والعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت فيء سعد الشويب، شرحا عن المناخ الاستثماري بالكويت، وبعض المميزات والحوافز التي تقدمها الكويت للمستثمر الأجنبي.



وأوضحت ان خطة التنمية في الكويت ترتكز على 7 ركائز أساسية تتماشى مع خطة الكويت الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الكويت تمتلك مميزات تؤهلها لأن تكون مركزا ماليا وتجاريا بالمنطقة، حيث ان لديها متانة في أداء الاقتصاد الكلي، وشبابا كويتيا مبدعا، ونظاما مصرفيا مستقرا، وبيئة قانونية شفافة، بالإضافة إلى انخفاض معدل الضريبة على الشركات، ودخل مرتفع للفرد وقوة شرائية.



وأكــدت علــى أن هيئة الاستثمار المباشر تلعب دورا مهما وفاعلا في تحسين وتسهيل المناخ الاستثماري في الكويت، حيث عملت على إنشاء النافذة الواحدة لتسهيل جميع إجراءات المستثمر من البداية حتى الرعاية اللاحقة، بالإضافة إلى تقليص مدة البت في التراخيص الاستثمارية لمدة 30 يوما فقط، ووضع معايير لمنـح المزايا للمستثمرين.



ولفتت الشويب إلى أن حجم الاستثمارات الاجنبية التي استقطبتها هيئة الاستثمار الاجنبي منذ تأسيسها حتى نهاية مارس 2021 بلغ نحو 1.2 مليار دينار على جميع القطاعات، ناهيك عن توفير فرص عمل لأكثر من 1000 موظف كويتي وتأسيس 59 كيانا استثماريا جديدا.