قدم رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة والرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية عبدالله الهاملي عرضا بعنوان «قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي»، أكد من خلاله على أن شركة موانئ أبوظبي تعد إحدى كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة، ذلك أنها تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في أبوظبي.



واضاف أن موانئ أبوظبي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الاجنبية المختلفة، مؤكدا أن الموانئ يقصدها أكثر من 500 ألف زائر سنويا عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية، كما أنها ساعدت على توفير 149 ألف فرصة عمل جديدة بالامارات، بالإضافة إلى أكثر من 1500 مستثمر.



ولفت الهاملي إلى أن المناطق الاقتصادية في أبوظبي تقع على أرض تبلغ مساحتها 550 كيلومترا مربعا، بينها 100 كيلومتر مخصصة للمناطق الحرة، وهذه الارض توفر خدماتها لجميع القطاعات الاقتصادية، فضلا عن أنها تضم نحو 40 مدينة سكنية عمالية تخدم أكثر من 500 ألف ساكن ونحو 70 ألف موظف يعملون بالمناطق الصناعية الحرة.