يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تجديد عروضه وحملاته السنوية التي يسعى من خلالها إلى مكافأة عملائه من كل الشرائح. وبما أنه يولي اهتماما خاصا بشريحة الشباب، أعلن KIB مؤخرا عن تجديد حملة «حساب الشباب» لعملائه الحاليين والجدد، وكان البنك قد اختتم نسخته الأولى من هذه الحملة في أواخر شهر أغسطس الماضي، ليعيد إطلاق النسخة الثانية منها لتمتد على مدار الأربعة أشهر القادمة، وذلك بين الفترة من 14 سبتمبر حتى 31 ديسمبر المقبل، كما تشمل الحملة أيضا تجديد عروض الـ «Blue Deal» المميزة، والتي تتضمن خصومات ومزايا حصرية لعملاء «حساب الشباب».



هذا، وقد تم الإعلان عن تجديد الحملة عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لـ KIB، موضحا أنها تقدم لعملائه الجدد من «حساب الشباب» هدية نقدية فورية بقيمة 50 دينارا، وذلك لمن قام بتحويل مكافأته الطلابية خلال الفترة من 14 سبتمبر ولغاية 31 ديسمبر من السنة الحالية، كما تضم الحملة 4 سحوبات شهرية لفائز واحد عن كل شهر بمبلغ 500 دينار، وفائزين بمبلغ 250 دينارا شهريا.



وفي هذه المناسبة، علقت مروة معرفي من فريق إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «جاء تجديد حملة «حساب الشباب» من KIB حتى نهاية هذا العام من منطلق حرصنا على تقديم أفضل الخدمات والمميزات لواحدة من أهم شرائح العملاء في البنك، وهي شريحة الشباب، والتي نطمح دائما إلى مكافأتهم بجوائز وعروض استثنائية تناسب تطلعاتهم، وتوفر لهم تجربة مصرفية تلائم نمط حياتهم العصري وتستجيب لتطلعاتهم، لافتة إلى المزايا الخاصة التي تقدمها حملة «حساب الشباب» من KIB، من سحوبات شهرية وجوائز قيمة، إلى جانب عروض «Blue Deal» المستمرة طوال العام، والتي تشمل خصومات حصرية مع شركاء البنك من متاجر البيع بالتجزئة والملابس والإلكترونيات، علاوة على المطاعم وشركات السيارات، وذلك مع مراعاة جميع الشروط والأحكام.



وفي الختام، نوهت معرفي إلى المزايا العديدة التي يمنحها «حساب الشباب» لعملاء KIB ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، فهو مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات اليومية لفئة الشباب والطلبة، وتحفيزهم على الادخار والاستثمار في آن واحد، كما تشمل مزاياه الأخرى فتح حساب من دون وصي ودون حد أدنى لمبلغ الإيداع الأولي، كما لا يتطلب رصيد للمحافظة عليه، كذلك يوفر «حساب الشباب» لعملائه بطاقة حساب آلي مجانية بتصميم جذاب، قابلة للاستخدام في أجهزة الصرف الآلي في جميع أنحاء العالم، بما فيها KNET ونقاط البيع، ذلك بالإضافة إلى ميزة توزيع الأرباح ربع السنوية بمعدل استثمار 60%، وفقا لإعلان معدلات أرباح البنك ربع السنوية في الصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي.