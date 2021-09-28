أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc، عن إطلاق مبادرة «وياك»، الموجهة لأصحاب المشاريع الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين التحول الرقمي ودعم المبادرات المبتكرة والمشاريع المتجددة.



وجاءت فكرة الحملة انطلاقا من هدف المبادرة المجتمعية التي تطلقها stc والتي تركز على الوقوف الى جانب الشركات في سبيل دعمها بما يجعلها قادرة على الوقوف والعودة الى العمل مجددا بعد التحديات التي واجهتهم بسبب الوباء، ومن هنا جاء اسم «وياك» ليصبح هو عنوان المبادرة.



وأضافت الشركة في بيان لها انه من خلال مبادرة «وياك» ستقوم stc بمنح المشاريع المشاركة الفرصة من أجل الترويج لمشروعهم او منتجهم عبر عدد من الفعاليات والأنشطة، بما يشمل توفير عدد من منصات ترويجية وتسويقية متنوعة.



وفي السياق ذاته، أشارت stc إلى أن المشاريع المشاركة ستحصل على عدد من الأنشطة الترويجية وأيضا الفرصة على الاطلاع على الخدمات التي ستوفرها solutions by stc لأصحاب الأعمال، ذراع شركة stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، بالإضافة الى فرصة الوصول الى قاعدة كبيرة من العملاء المحتملين عبر منصاتها التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc: نسعى من خلال المبادرة كذلك الى توفير خدماتنا خصيصا لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل أيضا نعززها بخدمات الدعم المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فنحن نركز على تزويد شركائنا بالوسائل التي تمكنهم من تحقيق التحول الرقمي لأعمالهم.



وأضافت: انطلاقا من قيم المبادرة واستراتيجية stc لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصنا على التواصل مع الشركات، ايمانا منا بالدور المهم الذي نقوم به وأهمية مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية في هذا القطاع، بما ينعكس تأثيره الإيجابي على الشركات والمجتمع الكويتي ككل، وانسجاما مع رؤية الكويت 2035. واختتمت: لن نالوا جهدا في سبيل مواصلة تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بنا بما يعزز دورنا في دعم المجتمع الأمر الذي بدوره سيصب في مصلحة بناء اقتصاد متوازن قائم على تحسين مناخ العمل للأجيال الشابة والمستقبلية.



هذا، وتتعدد مبادرات stc الموجهة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين، وأكدت بمواصلة السعي من أجل توفير كل ما هو رائد ومبتكر في السوق من أجل خدمة هذه الشريحة من المشاريع، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتمكين التحول الرقمي ودعم قطاع الأعمال.