المهيني: دور كبير للموظفين في المساهمة بنشر الثقافة المالية والتوعية



أكد مدير أول دعم الموظفين في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشعل المهيني، الأهمية الكبيرة التي يوليها «بيتك» لدور موظفيه في المساهمة بالتعريف بحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



وأشار المهيني في تصريح صحافي الى أن الموظفين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه بدعم أهداف حملة «لنكن على دراية» التي تهدف الى نشر الثقافة المالية والتوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية للبنوك وتسليط الضوء على حقوق العملاء والتزاماتهم.



ولفت الى أن «بيتك» يكثف من رسائله المتعلقة بالحملة الى الموظفين عبر منصات للتواصل الداخلي، بغرض الاستفادة منها ونقلها خلال تواصلهم المباشر مع العملاء سواء في الفروع المصرفية أو عبر الهاتف، أو من خلال مختلف قنوات التواصل كمنصات التواصل الاجتماعي، ومكالمات الفيديو عبر فروع KFH Go وغير ذلك من قنوات التواصل المختلفة، مبينا ان ذلك يسهم في تحقيق أقصى قدر من التوعية المصرفية للعملاء والجمهور.



وأوضح المهيني أن هذا التوجه يعبر عن مدى الأهمية التي يوليها «بيتك» لموظفيه، والثقة في قدراتهم وعطائهم باعتبارهم من أهم الأصول وأقوى الامكانات لدى «بيتك»، مؤكدا أن «بيتك» لا يدخر جهدا في دعم موظفيه بما ينعكس إيجابا على ادائهم وتفاعلهم مع العملاء.



ولفت الى أن «بيتك» أطلق العديد من المبادرات الداخلية لتعزيز الارتباط الوظيفي، وكانت نتائجها إيجابية تجسدت في بيئة العمل في «بيتك».



وتتمثل الأهداف الرئيسية لحملة «لنكن على دراية» في إدراك المبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي والمصرفي، وتهدف الى التوعية بحقوق العميل الخاصة بعمليات التمويل الشخصي، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، والبطاقات المصرفية المتنوعة، وطرق تفادي التعرض لعمليات الاحتيال والتوعية بمخاطر ما يعرف بـ «التكييش» والاستثمارات عالية المخاطر، وزيادة وعي الجمهور بأهم المواضيع المالية وكيفية حماية الأصول من عمليات الغش والاحتيال، والاستفادة مما تقدمه البنوك من خدمات لإدارة المدخرات بشكل سليم، إلى جانب توضيح دور القطاع المصرفي بشكل عام والمنتجات المصرفية التي يقدمها بشكل خاص، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعليمات والنصائح ونشرها بشكل دوري عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية المختلفة للبنك.