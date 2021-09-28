يعد مركز التحكم المتكامل بالعمليات (IOCC) في شركة الخطوط الجوية الكويتية أحد أهم القطاعات الحيوية في الشركة، حيث يقوم المركز بعملية الربط بين الدوائر التشغيلية والمعنية في كل ما يخص عمليات الخطوط الجوية الكويتية سواء داخل أو خارج الكويت، إضافة إلى تنظيم حركة سير الطائرات، والاهتمام بكل تفاصيل إجراءات الرحلة بداية من إقلاعها مرورا بخط سيرها ووصولها إلى وجهتها حتى عودتها إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع السلطات المحلية والمحطات الخارجية وكافة الجهات المعنية على مدار الـ 24 ساعة.



وتولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماما كبيرا بمركز التحكم المتكامل بالعمليات (IOCC) لما له من دور حيوي وفعال وبارز في عمليات التشغيل تتضمن عدة أمور أبرزها وأهمها سلامة وأمن الطائرة والركاب وجاهزية واحتياجات الطائرة من وقود وصيانة كاملة لها قبل الاقلاع ومقدار الحمولة داخلها بالاضافة إلى تقييم حالات الطقس في المسار الذي ستسلكه الطائرة ومدة الرحلة.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة فايز العنزي أن مركز التحكم المتكامل بالعمليات (IOCC) يعتبر القلب النابض للخطوط الجوية الكويتية، إذ يتولى التحكم بجميع العمليات الخاصة بالرحلات الجوية وتوجيهها بالشكل المناسب والأمثل عبر تجهيز الخطة الجوية لخط سير الرحلة وتفاصيلها قبل الاقلاع وأثناء الرحلة وعند الوصول، ويضع المركز ضمن أولوياته متابعة إجراءات الرحلة الفنية والتقنية بشكل كامل وضمان سلامة وأمن الطائرات والركاب الكرام، كذلك يسعى المركز من خلال الخطط التي يضعها تنفيذ عدة عوامل مهمة يأتي في مقدمتها تقليل تكلفة الرحلة والتوفير على الخطوط الجوية الكويتية كاختيار مسارات مختصرة لاتجاه الرحلة الامر الذي يقلل من استهلاك الوقود ويقلل من مدة الرحلة، إضافة إلى ذلك، الحفاظ على مركز الخطوط الجوية الكويتية إقليميا وعالميا في انضباط مواعيد إقلاع ووصول الطائرات حيث حققت الشركة في ديسمبر 2019 مراكز متقدمة بين شركات الطيران حول العالم وفي الشرق الأوسط في انضباط المواعيد وفقا لتقييم شركة OAG البريطانية.



وأضاف أن مركز التحكم المتكامل بالعمليات يستخدم آلية معينة في تحسين وتطوير بيئة العمل وذلك من خلال تقنية حديثة ومتطورة وهي الـ IFM حيث تقوم تلك التقنية تلقائيا بإرسال أي تغيرات أو تطورات تحدث على خط سير الرحلة للطيارين وقراءة حالة الطقس دون التدخل البشري، لافتا إلى أن تلك التقنية تعد احدى مميزات مركز التحكم بالعمليات الذي لطالما يسعى جاهدا على استخدام أساليب وحلول تواكب المعايير الفنية والتقنية في قطاع الطيران.



وأشار العنزي إلى أن مركز التحكم المتكامل بالعمليات يندرج به ثلاثة أقسام وهي قسم الترحيل الجوي وقسم حركة الطائرات وقسم تخطيط الرحلات، اذ تقوم تلك الأقسام بعمل متكامل ومحوري في التخطيط والتنظيم للرحلات وتلبية احتياجاتها واتخاذ القرارات السليمة التي تجنب الوقوع في المخاطر وتصب في مصلحة العمل.



وذكر أن المركز يديره كوادر وطنية أثبتت كفاءتها وإخلاصها بالعمل داخل جدران الناقل الوطني والذين يمتلكون شهادات ورخص موثقة حتى يستطيعوا مزاولة مهنتهم بشكل قانوني، مشيرا إلى أن المركز يولي اهتماما كبيرا في تأهيل وتدريب العنصر البشري وخاصة الكوادر الوطنية بشكل دوري وبما يتواكب مع المتطلبات العالمية لقطاع الطيران.



واختتم العنزي قائلا: لطالما اهتمت الخطوط الجوية الكويتية بجميع قطاعاتها التشغيلية والمساندة لتكون في مصاف شركات الطيران وتحتل مراكز متقدمة دائما بين الشركات الأخرى في قطاع النقل الجوي التجاري وكونها الناقل الوطني للكويت تحرص الشركة على تقديم خدمات ممتازة وآمنة لعملائها الكرام.