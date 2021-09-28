أعلنت شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن نجاحها في تسليم الطائرة الأخيرة الجديدة من طراز «ايرباص A320Neo» لشركة طيران الجزيرة، وذلك بعد تسلمها من مصنع ايرباص، ضمن صفقة تأجير 3 طائرات من طراز ايرباص A320 لشركة الجزيرة للطيران.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ألافكو» أحمد الزبن، في بيان صحافي، إن «ألافكو» استكملت بنجاح عمليات تسليم 9 طائرات انسجاما مع الخطة الموضوعة لسجل الطلبات المقرر تسليمها للسنة المالية 2020/2021.



ولفت الزبن إلى ان الطائرات التي تم تسليمها شملت طائرتين A320neo لشركة طيران سكاي التشيلية «Sky»، وطائرتين A320neo للخطوط الجوية الإسكندنافية «SAS»، و4 طائرات إيرباص «A320NEO» لخطوط فولاريز الجوية المكسيكية «Volaris»، وطائرة A320neo لطيران الجزيرة، مبينا انه تم بيع اثنتين من 4 طائرات A320neo المؤجرة إلى Volaris خلال وقت التسليم.



وأعرب الزبن عن سعادته بالإنجاز الذي حققته شركة «ألافكو» في السنة المالية الحالية بالنظر إلى التأثير غير المسبوق الذي عانت منه الصناعة من تداعيات جائحة COVID-19، منوها بالنجاح في استكمال تسليم طائرة A320neo إلى طيران الجزيرة، وبالتالي استكمال عمليات التسليم المخطط لها لتسع طائرات للسنة المالية الحالية.



وتقدم الزبن بالشكر لفريق العمل على جهودهم الدؤوبة طوال العام لتحقيق هذه الإنجاز رغم ظروف الجائحة وتحدياتها، لافتا الى ان تسليم هذه الطائرات يعزز محفظة «ألافكو» ويمثل إضافات رائعة ستضيف قيمة طويلة الأجل للشركة.



وأكد حرص «ألافكو» على مواصلة وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع طيران الجزيرة وشركات الطيران حول العالم، مؤكدا مواصلة جهود الشركة في توفير حلول تأجير مرنة وفاعلة من حيث التكلفة في مجال تمويل شراء وتأجير الطائرات.



وذكر ان لدى «ألافكو» حاليا محفظة طائرات تتكون من 79 طائرة ايرباص وبوينغ مؤجرة على 23 شركة طيران في 15 دولة حول العالم، إضافة إلى طلبات شراء لـ68 طائرة مع ايرباص وبوينغ، والتي سيتم تسلمها خلال السنوات ما بين 2022 و2028.