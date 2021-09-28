مروان الغانم: مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة.. والصندوق شريك أساسي للقاهرة



القاهرة ـ ناهد إمام



استقبلت وزيرة التعاون الدولي المصري د.رانيا المشاط مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب مدير عام الصندوق، حيث هنأته بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكدة على ثقتها بأن قنوات التعاون المفتوحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية ستشهد مزيدا من التطور والنمو بالمرحلة المقبلة.



وأشارت المشاط إلى تطلع الحكومة المصرية بشكل دائم لتنمية علاقات التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، والذي يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية، موجهة الشكر للصندوق الكويتي على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر من خلال تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.



المشروعات التنموية



واستعرضت المشاط مع الغانم الموقف الحالي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق، وأبرزها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية مع الصندوق 26 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دولار، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف خطط وبرامج التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصة في ظل الجهود التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير البنية التحتية.



وأوضحت المشاط أنه من خلال تكامل الجهود مع الصندوق الكويتي قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات بشبه جزيرة سيناء من بينها استكمال طريق النفق شرم الشيخ، واستكمال طريق عرضي 4، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وإنشاء محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة.



وتم خلال اللقاء التباحث بشأن إمكانية تعزيز التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، استكمالا للتجربة المتميزة مع الصندوق بتمويل المرحلتين الأولى والثانية من مشروعات برنامج تنمية سيناء، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون مع الصندوق الكويتي وفقا للأولويات التنموية الوطنية.



طفرة تنموية



من جانبه، أشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم بالطفرة التنموية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، حيث كانت آخر زيارة له لمصر قبل توليه إدارة الصندوق في العام 2018، كما أشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالمشروع العملاق محطة مصرف بحر البقر.



وأشار الغانم إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية شريك أساسي لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن حجم العمل والدقة والإنجاز في المشروعات العملاقة في مصر، منح الشركات المصرية شهادة ثقة تمكنها من العمل في أي مكان بالعالم.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ 54 مشروعا منذ بدء التعاون في عام 1980، بقيمة حوالي 3.6 مليارات دولار في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكيمياء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 14 منحة ودعم فني بقيمة نحو 48.6 مليون دولار.