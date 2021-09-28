أعلنت شركة تك جودز www.techgoodskw.com، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال اكسسوارات الهواتف الذكية، عن إطلاق تطبيق تك جودز لمستخدمي الآيفون والأندرويد، وذلك من أجل تقديم أسعار وخدمات منافسة ترضي تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المختلفة لكل أصناف اكسسوارات الهواتف الذكية. وتركز تك جودز، وهي الأولى من نوعها في الكويت، على خدمة العميل من خلال المنصات الإلكترونية، لتكون قريبة من العميل بأي وقت سواء للطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو برامج الواتساب والانستغرام. حيث تحرص الشركة في سياستها على أن يكون الطلب بمنتهى السهولة لتصل سريعا إلى خدمة الطلب بكبسة زر. وبفضل تطور التقنيات التكنولوجية التي تستخدمها الشركة، يسهل على المستخدم، بعد أن يقوم بالتسجيل، القيام بالطلب بضغطة واحدة بعد اختيار المنتج الذي يرغب به. وسيتم التوصيل فورا دون عناء التسجيل في كل مرة. وأضافت تك جودز انها تقدم لعملائها أحدث الاكسسوارات والإلكترونية للهواتف الذكية، والحلول الذكية للمنزل، بالإضافة إلى منتجات حصرية عالمية متوافرة فقط لعملائها، مع خدمة تغليف الهدايا والتي تمكن العميل من طلب المنتج الذي يريده مع تغليف للهدايا لجميع المناسبات، بحيث يستطيع العميل أن يطلب المنتج ويرسله كهدية إلى أي شخص بكل سهولة ويسر.