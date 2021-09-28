استقبل وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في مكتبه أمس، ممثل الدورة الـ 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ جانيت روجان وهي السفيرة الإقليمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط للمؤتمر، وسفير المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، والسكرتير الثاني في السفارة مات نوتنغهام. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي انه تمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي ستطرح خلال الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في مدينة غلاسكو في نوفمبر المقبل، كما تم بحث فرص الاستثمار في تغير المناخ والصناعات والتكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.