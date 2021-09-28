لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021

أحمد مغربي

تأكيداً لما نشرته «الأنباء»، أعلنت أولى للوقود عن تعديل سعر بنزين ألترا (98 أوكتين) من سعر 175 فلسا لليتر إلى 180 فلسا لليتر، بزيادة 5 فلوس، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2021، مشيرة الى تثبيت أسعار باقي المحروقات عند نفس الأسعار الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع البورصة اليوم (الثلاثاء)، أن هذه الأسعار تأتي بناء على كاتب من شركة البترول الوطنية لتثبين الأسعار لمدة 3 أشهر اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، حيث تم اعتمادها من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم.

وكانت «الأنباء» قد نشرت في عددها الصادر يوم الأحد 26 الجاري، أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم قررت تنفيذ زيادة طفيفة في سعر ليتر بنزين ألترا 98 أوكتين بواقع 5 فلوس لليتر الواحد ليصبح 180 فلسا بدلا من 175 فلسا، على أن يبدأ سريانه في 1 أكتوبر المقبل، فيما تم الإبقاء على نفس سعر بنزين ممتاز البالغ 85 فلسا وبنزين خصوصي عند سعر 105 فلوس.