المشروع أول وجهة بالمنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب عصري

يقدم خيارات تسوق وترفيه متنوعة لمفهوم الـ «هايبرد أوتليت».. بتقديم قيمة مضافة وتجارب متجددة

الخيران «هايبرد أوتليت» مول يمتد على مساحة 350 ألف متر مربع بقلب مدينة صباح الأحمد البحرية

المشروع يشمل 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة.. و300 محل تجاري وخيارات من المطاعم والكافيهات



حصل مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول، أحد مشاريع مجموعة التمدين، على جائزة أفضل مشروع مستقبلي، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته منظمة التجزئة والترفيه العالمية في العاصمة البريطانية لندن، والذي توجت فيه مجموعة من المشاريع والمراكز التجارية العالمية في مجالات متنوعة ومختلفة في التسوق والترفيه وتطوير المشاريع.



وجاء هذا التتويج نسبة للمفهوم الجديد لتسوق الأوتليت الذي سيتم تقديمه في الكويت والمنطقة ككل، حيث سيكون مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري.



ويقدم المشروع خيارات تسوق وترفيه متنوعة وجديدة تم تعريفها حصريا في قطاع التجزئة بمفهوم الـ «هايبرد أوتليت» وهي عبارة جديدة يتم استخدامها للتعبير عن الدمج بين القيمة المضافة والتجارب المتجددة التي يتم تقديمها للزبون.



ويأتي هذا المفهوم استجابة مباشرة لطلبات الزبائن المتغيرة وتوقعاتهم المتزايدة للحصول على تجربة تسوق وترفيه شاملة ومتكاملة. يقدم الخيران «هايبرد أوتليت» قيمة مثالية للتسوق، بالإضافة الى تجارب طعام فريدة ومتعددة ومكونات ترفيه مبنية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى برنامج حافل على مدار السنة يتضمن الفعاليات المتنوعة وإقامة المعارض والعروض.



ويمتد الخيران «هايبرد أوتليت» مول على مساحة 350 ألف متر مربع في قلب مدينة صباح الأحمد البحرية ويشمل 70 ألف متر مربع من مساحات التجزئة، كما يكشف المشروع عن تصاميم داخلية استثنائية تتضمن تشكيلة من المحلات التجارية المتنوعة والتجارب الترفيهية التي تلبي احتياجات المستهلك العصري وتستجيب لطلباته المتزايدة للحصول على كل ما هو جديد ومختلف، وبشكل خاص، ما هو ذو قيمة مضافة، حيث يقدم مشروع الخيران لرواده أكثر من 300 محل تجاري وخيارات من المطاعم والكافيهات المتعددة ومراكز ترفيه عائلية وأخرى شبابية ذات طابع تكنولوجي.



كما يتميز المشروع بوجود خيارات استثنائية للترفيه الخارجي، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمناظر البحرية المميزة التي يوفرها ممشى المرسى والذي يمتد على مسافة 1.25 كيلومتر بإطلالته الفريدة على أكبر مرسى في الكويت والذي يتسع لأكثر من 900 قارب.



ويمتد الممشى وصولا للحدائق الخارجية وهي أحد المرافق التي تميز مشروع الخيران، حيث ستتضمن ألعابا خارجية للأطفال ومسرحا خارجيا تميزه الفعاليات الاستعراضية والمتنوعة. كما يوفر المشروع أكثر من 3700 موقف للسيارات ليؤمن لرواده السهولة والراحة أثناء تجربة التسوق.