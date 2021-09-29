يواصل البنك الأهلي الكويتي جهوده الدؤوبة والتزامه الراسخ بزيادة الوعي حول أهمية توفير الخدمات الملائمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تماشيا مع حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن على دراية»، التي ينظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية. وهذه الحملة تتماشى أيضا مع التزام البنك بتعزيز مفهوم ومبادئ الشمول المالي في المجتمع بجميع شرائحه.



ويوفر البنك الأهلي الكويتي فروعا مصممة وفق أغراض تراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظة في الكويت، وهي مدعومة بمرافق وتجهيزات مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم. ويتضمن كل فرع من شبكة فروع البنك جهاز صراف آلي يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق المقعد المتحرك، وغرفة زجاجية خاصة لهم مزودة بسماعات. كما يوفر البنك موقف سيارات خاص في تلك الفروع بحيث يكون مجهزا بممرات منحدرة تتيح استخدام المقعد المتحرك للوصول إلى الفرع بسهولة، بالإضافة إلى توفير المصاعد حيثما يتطلب الأمر، لإتاحة إمكانية الدخول والخروج من وإلى الفرع، فضلا عن توفير عدد من المقاعد المتحركة فيها.



ويحرص البنك على توفير عدد من الموظفين المتمرسين في التعامل بلغة الإشارة والقدرة على طباعة المستندات بطريقة برايل، وذلك لضمان تمكين العملاء المكفوفين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من إنجاز معاملاتهم المصرفية بشكل مستقل. وفضلا عن ذلك، قام البنك بإضافة وسيلة التواصل بلغة الإشارة في جميع مقاطع الفيديو الترويجية التي يبثها على وسائل التواصل الاجتماعي والمصممة خصيصا لدعم حملة «لنكن على دراية». كما تم تجهيز موقع البنك الأهلي الكويتي الإلكتروني أيضا بخدمات التوجيه الصوتي، ما يتيح للعملاء تقييم وتوثيق تجربتهم بشكل مستقل.