أعلن بنك الخليج أن الفرصة الأخيرة للمشاركة في سحب حساب الدانة السنوي هي الخميس الموافق 30 سبتمبر، للفوز بالجائزة السنوية الكبرى للحساب وهي 1.5 مليون دينار، حيث أعلن البنك العام الماضي عن زيادة قيمة مكافآته لعملاء الدانة لتشمل اليوم فرصا شهرية للفوز بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار كويتي، إلى جانب السحب السنوي الكبير الذي تنتهي فرصة المشاركة فيه بانتهاء هذا الشهر.

ودعا محمد القطان، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج المواطنون والمقيمون في الكويت للاستفادة من هذه الفرصة قائلا: أعلنا في يناير من هذا العام عن أول عميل محظوظ من عملاء بنك الخليج الذي حصل على على جائزة الدانة الكبرى وهي 1.5 مليون دينار، واليوم نصل إلى الموعد الأخير للمشاركة في سحب هذا العام، وبهذه المناسبة أود أن أذكر عملاء بنك الخليج بإمكانية فتح حساب الدانة والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق تطبيق بنك الخليج.

حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

كذلك، تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2020 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020) إلى سحوبات عام 2021. ومن الجدير بالذكر أن جميع السحوبات تتم بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وتتم مراجعة وتدقيق السحوبات ربع السنوية والسحب السنوي من شركة إرنست أند يونغ Ernst & Young.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب لكي لا يقل عن 200 دينار كويتي، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. يمكن للعملاء الحصول على فرصة لدخول السحب الأسبوعي وربع السنوي والسنوي.

وللمشاركة في السحوبات القادمة، يجب فتح حساب الدانة بمبلغ 200 دينار كويتي على الأقل، إضافة إلى: التقدم بطلب من خلال الخدمة المصرفية عبر الموبايل/ الإنترنت، أو التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك الخليج، وذلك لعملاء بنك الخليج الحاليين. أما العملاء الجدد، فيرجى منهم التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك الخليج، بعد حجز موعد للزيارة عن طريق تطبيق Visit Gulf Bank، الذي يجعل بدوره تجربة الزيارة أكثر سهولة ويسر.

ويتيح البنك إمكانية الإيداع في حساب الدانة بسهولة ويسر، وذلك لتمكين العملاء من زيادة فرصهم في الفوز، حيث يمكنهم الإيداع عن طريق: الخدمة المصرفية عبر الموبايل/ الإنترنت ومن خلال خدمة الدفع الذاتي الجديدة «ePay». أو زيارة أي من أفرع بنك الخليج، أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي ATM/ وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1805805. كما يمكن إنشاء أمر إيداع مجاني من حسابات أخرى لدى بنك الخليج إلى حساب الدانة.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 د.ك. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 د.ك. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائيا في سحوبات الدانة خلال العام لربح جوائز نقدية يصل مجموعها إلى أكثر من مليوني دينار كويتي.