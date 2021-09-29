بعد إنجازاتها التي حققتها خلال هذا العام في دعم المجتمع، حصلت «أولى للوقود» على جائزة التميز الذهبي في مجال البيئة والصحة والسلامة للسنة الثالثة على التوالي على مستوى مجلس التعاون الخليجي لعام 2021 من مؤسسة ASSP.



وتحققت هذه الجائزة والإنجاز من خلال الجهود المشتركة لأفراد ومستثمرين وشركاء الشركة الأولى في مجال البيئة والصحة والسلامة التي تمثل أهم العناصر في مسيرة الشركة نحو مزيد من التقدم والتطوير على نطاق عالمي في كافة القطاعات.



وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالحسين السلطان: مستمرون في توفير بيئة نظيفة ونسعى جاهدين من أجل مستقبل مستدام أفضل وإرضاء العملاء وأيضا توفير الطاقة في تجديد محطاتنا الوقود.



واختتم قائلا: نتمنى ونأمل أن نسير في خطوات متطورة ومتقدمة في السنوات المقبلة في مجال البيئة والصحة والسلامة.