كرَّم بنك بوبيان مجموعة من موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المشاركين في دورة تدريبية عقدها تحت عنوان «الجودة وتطوير بيئة العمل»، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.



حضر التكريم كل من الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد وفريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان بجانب نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي والتي أعربت عن امتنانها لمبادرة بنك بوبيان في عقد وتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل لموظفي المؤسسات الحكومية من أجل تنويع طرق ومحاور التعاون الهادفة إلى الوصول لأفضل أساليب الارتقاء بالأداء الحكومي.



وقال المدير التنفيذي لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان إن ورشة العمل التي نظمت ضمن برنامج Lean Management Program جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن هذا النوع من التعاون يهدف إلى الارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية وضبط الجودة وتحسين بيئة العمل داخل الإدارات المختلفة.



وأوضح أن ورشة العمل أقيمت تحت إشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان وقد استمرت 3 أيام وشهدت مشاركة 14 موظفا من فريق تطوير بيئة العمل والجودة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة مدير فريق عمل تطوير بيئة العمل والجودة عمر الرويح قد تم خلالها تناول أفضل أساليب تطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء من خلال تقنيات متميزة تستهدف تقليل الوقت المستغرق للإجراءات.



وأضاف الحسينان أن المختصين في إدارة التطوير المستمر ببنك بوبيان سيتولون الإشراف على متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الإداريين في المؤسسة فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها.