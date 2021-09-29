تزايد انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية ليس فقط في الدول الإسلامية ولكن في جميع العالم



ذكر رئيس المالية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، شادي زهران أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية حققت في العقد الماضي نموا سنويا مزدوج الخانة، مشيرا إلى أن مستقبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يبدو واعدا وهناك فرص قوية للنمو لاسيما في الأسواق الناشئة.



وجاء تصريح زهران خلال استضافة وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين للمشاركة في المؤتمر الافتراضي بعنوان «النظرة المستقبلية للمؤسسات المالية الإسلامية العالمية» - مقارنة أداء ونمو المالية الإسلامية مع البنوك التقليدية».



وقال زهران: ركزت كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية خلال جائحة كورونا على المحافظة على جودة الأصول والسيولة وحماية رؤوس الأموال بدلا من التركيز على توسعة أعمالها وأنشطتها ما أثر سلبا على نمو الائتمان والإيرادات. مع ذلك، وبناء على النتائج المعلنة للبنوك الإسلامية فقد لوحظ أن معظم هذه البنوك قد تمكنت من تكييف الأزمة لصالحها بشكل أفضل من البنوك التقليدية.



وأضاف: يمكن أن يعمل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي لدفع الكفاءة التشغيلية واستقطاب العملاء، فيما يمكن للمواءمة بين الشريعة الإسلامية والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة أن يساعد في نمو صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.



وفيما يتعلق بصناعة التأمين التكافلي، والأصول المدارة فقد أوضح زهران أن هذه بالرغم من أن هذه الصناعات تشكل نسبة ضئيلة جدا من صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تشهد ازديادا ملحوظا بسبب نمو الطلب على منتجات التكافل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وردا على السؤال بخصوص فرص نمو العمليات المصرفية الإسلامية في تركيا، قال زهران إن البنوك الإسلامية في تركيا تشكل نحو 7% من إجمالي القطاع المصرفي وان الاقتصاد التركي هو اقتصاد حقيقي متنوع ويشمل شريحة كبيرة جدا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن نسبة النمو كانت دائما مزدوجة الخانة، ومن المتوقع أن تحافظ فرص النمو للبنوك الإسلامية في تركيا على مستواها الإيجابي الحالي. كما أوضح أهمية الأعمال المصرفية الرقمية وكيفية مساهمتها في نمو «بيتك - تركيا» وخاصة خلال جائحة كورونا.



إلى جانب ذلك، استعرض زهران آراءه خلال مؤتمر «موديز» الافتراضي بخصوص النظرة المستقبلية للمؤسسات المالية الإسلامية بما في ذلك الأنشطة المصرفية وإدارة الأصول والتكافل ومدى تأثير جائحة كورونا على المؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية والفرص المحتملة لمديري الأصول في الصناعتين الإسلامية والتقليدية وأداء شركات التكافل وآثار القوانين الجديدة والتحول الرقمي للصناعة المصرفية.



وتؤكد مشاركة «بيتك» في مؤتمر «موديز» وغيره من المؤتمرات والفعاليات دور والتزام البنك بالمساهمة في إثراء المؤتمرات المالية والاقتصادية، وإبراز دور الخدمات المصرفية الإسلامية مع الاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية ومناقشة الوضع الحالي للبنوك الإسلامية وتوجهاتها المستقبلية وتحديات الجائحة مع محللين وخبراء في الصناعة.