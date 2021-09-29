محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أعلنت عزمها طرح عقد لتحديث خطوط التدفق في المرافق النفطية غربي الكويت، حيث يشمل نطاق المشروع تركيب وإصلاح وتعديل خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها، ويشمل العمل 5 آبار حقن و19 بئرا للمياه قليلة الملوحة وغيرها.



وقالت المجلة إن الشركات التي لم يتم إدراجها بالفعل على أنها مؤهلة مسبقا لتقديم العطاء لديها 30 يوما للتقدم بطلب المشاركة، وتم حتى الآن التأهيل المسبق لـ 14 شركة لتقديم عطاءات منها 7 شركات كويتية وشركتان إيطاليتان وشركة واحدة من كل من الهند واليونان وقطر والصين وإندونيسيا.



تجدر الإشارة، الى أن خطوط التدفق عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر نفطية معينة بواحد او اكثر من المشعبات أو معدات معالجة النفط الخام، وقد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية في حقول النفط والغاز الكبيرة، بمشعب أو موزع، وقد ينقل خط التجميع المتدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى معدات نقل أو بواخر.



وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن مدها تحت الأرض أو تمديدها فوق اليابسة، وتشبه خطوط التجميع خطوط التدفق، ولكن الأولى تجمع النفط الخام المنقول من خطوط التدفق المتعددة الى مراكز التجميع، وفي العادة تكون معظم خطوط التدفق قصيرة، ولكن قد تمتد في بعض الحالات والعمليات البرية لعدة كيلومترات.