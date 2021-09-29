محمود عيسى



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 27 سبتمبر الجاري، ذكرت مجلة «ميد» أن مؤسسة البترول الكويتية وجهت الدعوة إلى 13 بنكا وشركة مالية محلية، من خلال طرح مناقصة لاستدراج عروض بشأن تقديم خدمات استشارات مالية للمؤسسة والشركات التابعة لها، وذلك في غمرة مشاكل الميزانية الحادة التي يعاني منها قطاع الطاقة في البلاد ما أدى الى تعليق أو إلغاء عشرات المشاريع.



وأوضحت المجلة أن البنوك والشركات المؤهلة لهذه المناقصة، عليا تقديم وثائق التأهيل المسبق بحلول 26 أكتوبر المقبل، وتشير الوثائق الرسمية الى أن الجهات المدعوة تشمل 13 بنكا وشركة مالية محلية، وهي: البنك الأهلي المتحد، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، بنك الكويت الصناعي، بنك الكويت الدولي «KIB»، «ان بي كيه» كابيتال، بنك وربة، بيتك كابيتال، شركة الأهلي كابيتال للاستثمار، بوبيان كابيتال، كامكو إنفست، وشركة المركز لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.



وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، ذكرت مجلة ميد أنها لا تتوقع بدء تشغيل مصفاة الزور الكويتية التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار قبل حلول العام المقبل بسبب مشاكل الميزانية التي تؤثر على عملية التشغيل، كما ألغت شركة نفط الكويت عملية طرح مناقصة مشروع تحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت لذات السبب، شأنها شأن العديد من مشاريع مرافق الإنتاج الجوراسي التابعة لشركة نفط الكويت المعروفة باسم JPF-4 وJPF-5 والتي شهدت أيضا تأخيرات تم الإعلان عنها هذا الشهر.