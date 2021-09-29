أحمد مغربي



قالت رئيسة فريق التحكم بالمشاريع في شركة البترول الوطنية م.ياسمين المطوع ان مشروع الوقود البيئي يسهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بالوصول إلى تكرير 1.6 مليون برميل في عام 2025 بأعلى مستوى تحويلي بتعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي شركة البترول الوطنية وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.



وخلال الندوة النقاشية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط، قالت المطوع إن اهم اهداف المشروع توفير احتياجات السوق المحلي والاسواق العالمية من المنتجات البترولية المتوافقة بيئيا مع المواصفات العالمية.



واضافت ان المشروع يهدف لتوسعة مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله من حيث تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي لمنتجات بترولية عالية الجودة «ذات محتوى كبريتي منخفض» مع تحقيق عائد امثل للاستثمار، وتحقيق الاستخدام الامثل لمرافق مصفاة الشعيبة بعد اغلاقها مثل الخزانات ومرافق التصدير البحري، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتطوير مصافي الشركة لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا لتلبية احتياجات الاسواق المختلفة.



وأكدت ان مشروع الوقود البيئي سيرتقي بأداء المصافي الكويتية بيئيا ويرفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الامثل للطاقة وزيادة الاعتمادية وكفاءة المعدات للمصافي وتعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية.



نطاق العمل



من جانبه، قال رئيس قسم العمليات في مصفاة الاحمدي م.فهد العجمي ان نطاق عمل المشروع جزآن، الاول بناء 76 وحدة منها 39 وحدة جديدة رئيسية تتميز بأحدث المواصفات والتكنولوجيا و37 وحدة للخدمات والمرافق، والجزء الثاني تحديث وتطوير وتشغيل الوحدات القائمة وتضمنت 30 وحدة منها 7 وحدات رئيسية و23 وحدة للخدمات والمرافق.



وقالت ياسمين المطوع ان الطاقة التكريرية الاجمالية ستصل إلى 800 ألف برميل يوميا لمصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله من خلال تنفيذ مشروع الوقود البيئي بواقع 454 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و346 ألف برميل لمصفاة الاحمدي.



وأشارت إلى ان كلفة المشروع بلغت 4.68 مليارات دينار، وبلغ اجمالي الصرف حتى اغسطس 2021 نحو 4.518 مليارات دينار، مضيفا ان المحتوى المحلي بالمشروع بلغ 23.4%.



المواد المستخدمة بالمشروع



وعن المواد المستخدمة في المشروع، قالت المطوع إنه تم استخدام 482 ألف متر مكعب من الخرسانة ما يعادل حجم 200 حمام اوليمبي، 124 ألف طن من الحديد ما يعادل 17 برجا مثل ايفل، و3 ملايين متر من الانابيب ما يعدل المسافة بين الكويت وبودابست، و11.5 كيلومترا من الكيبلات ما يعادل عند توصيلها مسافة ذهاب وعودة من الكويت إلى بانكوك.



وقالت ان مميزات المشروع انشاء اكبر سعة انتاجية في العالم للهيدروجين في مكان واحد في العالم بسعة 555 مليون قدم مكعبة قياسي يوميا، كما يضم المشروع اكبر مجمع لوحدات ازالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي في العالم بسعة 200 ألف برميل يوميا، كما ان جميع شعلات افران المشروع تحتوي على انظمة تحد انبعاثات اكاسيد النيتروجين والكبريت.



وأضافت أن مشروع الوقود البيئي يستخدم نظام التبريد المغلق في عمليات التصنيع وذلك لحماية البيئة، وتم إنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية الصلبة وتحويلها لمواد صديقة للبيئة وهي الأولى في الكويت، كما يضم المشروع أكبر مجمع لوحدات التكسير الهيدروجيني في العالم بسعة 120 ألف برميل يوميا في مصفاة ميناء عبدالله، كما يحتوي على اكبر ضاغطات هيدروجين في العالم، إضافة لإنشاء وحدتين لخفض نسبة المركبات العطرية في وقود السيارات لأول مرة في الكويت.



وفيما يخص نطاق العمل قال العجمي تم تحديث وتطوير 5 وحدات قائمة واعمال اخرى لوحدتين لرفع الطاقة الانتاجية ليصبح الإجمالي 7 وحدات وتحسين المواصفات وبناء وتشغيل 34 وحدة تكرير منها 17 وحدة جديدة و17 وحدة للخدمات والمرافق.



وأضاف العجمي تم ربط 2375 نقطة بين مشروع الوقود البيئي مع مصفاة الأحمدي، وبالنسبة للمباني تم إنشاء 48 مركز تحكم وورش ومختبر ومباني مشغلي الحقل والصيانة وغيرها.



ولفت العجمي إلى بدء تشغيل أول الوحدات الانتاجية في ديسمبر 2019 والانتهاء من تشغيل آخر وحدة في ابريل 2020، كما تم الانتهاء من تشغيل مركز تحكم المصفاة يوليو 2021 وتشييده بأحدث النظم والمواصفات ويتسع لنحو 170 موظف وهو من اكبر مراكز تحكم المصافي في الشرق الأوسط.



وقال العجمي تم انتاج وتصدير الديزل منخفض الكبريت ديسمبر 2019 وانتاج وتصدير أول شحنة تجارية من الفحم البترولي مايو 2020 وبناء ورش صيانة جديدة للقيام بكل أعمال الصيانة لمعدات المصفاة.



وعن نطاق العمل في مصفاة ميناء عبدالله، قال رئيس قسم تخطيط العمليات في مصفاة ميناء عبدالله م.عبدالناصر المياس انه تم تحديث وتطوير23 وحدة منها 2 لرفع الطاقة الانتاجية وتوفير لقيم جديد وتحسين المواصفات واعمال اخرى لـ 21 وحدة أخرى، وتم بناء وتشغيل 42 وحدة تكريرية منها 22 وحدة جديدة اضافة إلى 20 وحدة للخدمات والمرافق، وتم اجراء 1788 عملية ربط بين مشروع الوقود البيئي والمصفاة وبناء 88 مبنى لمركز تحكم وورش ومختبر ومباني فرعية لمشغلين حقل وصيانة ومباني تحكم فرعية ومحولات كهربائية رئيسية وفرعية.



وقال المياس ان تشغيل اول الوحدات الانتاجية كان في نوفمبر 2020 وتم تشغيل آخر وحدة بالمشروع بتاريخ 21 سبتمبر 2021 لتكتمل بذلك أعمال المشروع.



وعن مواصفات المنتجات، اوضح المياس انه المنتجات ستفتح اسواقا جديدة بعد مطابقتها للمواصفات العالمية مع انخفاض نسب الكبريت ما سيعظم القيمة المضافة لبرميل النفط.



تماضر الصباح: «الوقود البيئي» يدعم الكويت في دخول الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة



قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الصباح إن مشروع الوقود البيئي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية العامة للكويت في الوصول إلى مكانة رائدة عالميا في قطاع تكرير وتسويق النفط والغاز والتميز بأعلى مستويات الأداء، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية للطاقة واحتياجات الأسواق العالمية وذلك وفقا للكميات والمواصفات المطلوبة. وذكرت الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية أن مشروع الوقود البيئي سيمكن الكويت من اختراق الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وآسيا بمنتجات عالية الجودة وبمواصفات متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من الناحية البيئية. وأشارت إلى أن وزارة النفط حريصة على إلقاء الضوء على المشاريع النفطية الكبرى التي تنفذها الكويت من خلال استضافتها للمسؤولين في الشركات النفطية الزميلة للحديث عن تلك المشاريع، وأشادت بالتنسيق المستمر والدائم بين وزارة النفط وكافة الشركات النفطية في تنظيم الحلقات النقاشية لاستعراض أهم المشاريع التي تنفذها الكويت لتنمية الصناعة النفطية ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040.



54.4 ألف عامل في «الوقود البيئي»



أكدت م.ياسمين المطوع ان العمالة الهائلة في مشروع «الوقود البيئي» والتي وصلت وقت الذروة إلى 54.4 ألف عامل وموظف من جميع الجنسيات والثقافات كان ابرز التحديات حيث تم توفير بيئة صحية ومعيشية أمنة لهم كما تم خفض تدريجي لهذه العمالة مع قرب انتهاء المشروع.



وكذلك من ابرز التحديات كانت جهود البترول الوطنية في مواجهة كورونا خصوصا في المراحل النهائية للمشروع لعدد كبير من الوحدات الكبرى واستطاعت الكوادر الوطنية من تحقيق التشغيل الناجح والامن للعديد من الوحدات في اوقات عصيبة يمر بها العالم أجمع رغم غياب الاستشاريين العالميين الذين تعثر حضورهم للمشاركة في اعمال التشغيل النهائية للوحدات الجديدة بسبب كورونا.



من جانبه قال مهندس أول الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء الأحمدي نايف بستكي أن من التحديات عمليات الربط بين مشروع الوقود البيئي ووحدات المصفاة القائمة ونجحنا في عمليات الربط من دون اغلاق المصفاة القديمة ولم تتأثر بالانشاءات وظلت تعمل بشكل طبيعي.