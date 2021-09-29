صرحت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش)، بأنه تم تعيين طارق السماهيجي رئيسا تنفيذيا لعمليات المجموعة في المملكة المتحدة بأثر فوري.



وسيكون السماهيجي مسؤولا عن دعم توسع جي إف إتش في تواجدها على المستوى الدولي، حيث يتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع الأعمال المصرفية العالمية من خلال إدارة الأصول، أسواق المال، التمويل الإسلامي والائتمان، وقد قام مؤخرا بالمشاركة في تأسيس «أورفيوس بارتنرز»، وهي مؤسسة استشارات مالية سريعة النمو في المملكة المتحدة، ومازال يعمل بها كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي. وقبل ذلك عمل السماهيجي رئيسا تنفيذيا لبنك بي إن بي باريبا نجمه ورئيسا دوليا للتمويل والاستثمارات الإسلامية في بنك بي إن بي باريبا.



وتتوافر لدى جي إف إتش حاليا أصول تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار على المستوى العالمي وتتطلع إلى إنشاء محفظتها الدولية من خلال النمو على المستويين الداخلي والخارجي. وسوف يكون لعمليات المجموعة في لندن دورا استراتيجيا في تعزيز الفرص الواعدة والشراكات لمجموعة جي إف إتش، بينما تسهم بفاعلية في إدارة ونمو استثماراتها المهمة عبر القطاعات الرئيسية التي تشمل العقار، اللوجستيات والتخزين، الرعاية الصحية، التكنولوجيا والتعليم، وغيرها من القطاعات الأخرى.



الجدير بالذكر، أن جي إف إتش مسجلة في المملكة المتحدة كمكتب تمثيلي لمقرها الرئيسي بمملكة البحرين في أبريل 2019 وقامت في ديسمبر 2020 بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «روبك لإدارة الأصول»، وهي من أكبر مديري الأصول العقارية، حيث تركز على اللوجستيات ومساحات الأعمال التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا، وتعزز من تواجدها في هذه الأسواق المهمة، كما تدعم الجهود المتواصلة للمجموعة ونجاحها في التنويع عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية.