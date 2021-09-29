نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع سفارة أوكرانيا لدى البلاد، فعالية افتراضية بعنوان «دعم الحكومة للاستثمارات في أوكرانيا»، وذلك صباح أمس، حيث ترأس الجانب الكويتي النائب الثاني لرئيس الغرفة فهد الجوعان، فيما ترأس الجانب الأوكراني نائب وزير خارجية أوكرانيا ديميترو سينيك.



وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أن اللقاء شهد حضور كل من: السفير الأوكراني لدى الكويت الكاسندر بالانونسا، وسفيرنا لدى أوكرانيا راشد العدواني، ورئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، ومن الهيئة العامة للاستثمار يوسف المذكور، وقد شارك أيضا بالفعالية عدد من الشركات الكويتية والأوكرانية.



وقد افتتح الجوعان الفعالية بكلمة رحب فيها بالسادة المشاركين في هذه الفعالية التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك الكويتي والأوكراني، مشيرا الى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين قد ترسخت بشكل كبير منذ تأسيسها في 1993، ويعود الفضل للجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وحركة التيسير التجاري.



وأكد الجوعان أن الجهود التي تبذلها الغرفة تنبع من احساسها بالمسؤولية في الإسهام بعملية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال رفع معدل التبادل التجاري بين الكويت وأوكرانيا والتشجيع على إقامة شراكات استثمارية استراتيجية.



من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأوكراني أن حكومة بلاده تولي اهتماما خاصا بتوطيد التعاون الاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما الكويت، مشيرا إلى أنه قد تم تشريع العديد من القوانين مؤخرا بهدف وضع إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني وتقديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، وتحديد العديد من الأراضي للاستثمار الزراعي.



كما تطرق الوزير أيضا إلى المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال اعتماد 16 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع كبرى في أوكرانيا بعدة قطاعات حيوية كالتعدين، العقارات، الطاقة المتجددة والزراعة، وتقنية المعلومات وغيرها، معربا عن أمله في أن يكون للشركات الكويتية نصيب في تنفيذ هذه المشاريع ذات أهمية استراتيجية في الاقتصاد الأوكراني.



وتضمن برنامج الفعالية تقديم عرض من الجانب الأوكراني عن الخدمات التي تقدم للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وكذلك التشريعات القانونية التي تحمي رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات حيوية.



من جانب آخر، أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي اهتمام قطاع الاستثمار والإطلاع على ما تملكه أوكرانيا من إمكانات ومشاريع طموحة، معربا عن أمله لمزيد من التعاون في هذا المجال بالمستقبل للشركات الاستثمارية في الكويت.