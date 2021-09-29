التقى مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، بحضور د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق لحضور افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.



واستعرض الطرفان العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والكويت، ومجالات عمل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر، حيث قام الصندوق بتمويل نحو 54 مشروعا بقيمة نحو 3.6 مليارات دولار في قطاعات عدة تضمنت: الصحة والنقل والزراعة والكهرباء والبترول والمياه والصرف الصحي. كما ناقش الطرفان المشروعات التنموية الجديدة في جمهورية مصر العربية خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح البيان أن جمهورية مصر العربية هي من أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد قروض الصندوق التنموية لمشاريعها حيث بلغ إجمالي المبالغ التي سحبت من القروض المذكورة حتى الآن بلغت 914 مليون دينار «نحو 3.2 مليارات دولار» سدد منها نحو 375 مليون دينار «نحو 1.2 مليار دولار» ما يعادل 41% من إجمالي المبالغ المسحوبة.



يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية هو مؤسسة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية.