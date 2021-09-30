متوسط مكرر ربحية أكبر 50 شركة مدرجة بالقيمة السوقية يرتفع إلى 18.7 مرة

الأجانب واصلوا الشراء منذ بداية العام رغم الارتفاعات القياسية بأسعار الأسهم القيادية



المحرر الاقتصادي



أدى تحسن أرباح النصف الأول التي حققتها أكبر 50 شركة كويتية مدرجة في البورصة الكويتية من حيث القيمة السوقية، إلى استعادة أسهم هذه الشركات جاذبيتها مقارنة بنهاية العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار وتسجيلها مستويات قياسية.

وقد تحسنت مكررات الربحية ليصل متوسط مكرر ربحية أسهم تلك الشركات المدرجة - باستثناء الشركات التي سجلت خسائر وأرباح أو خسائر استثنائية - إلى 18.7 مرة بحسب أسعار الأسهم في تداولات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وأرباح الـ 12 شهرا المنتهية في يونيو الماضي.

ويقيس مكرر الربحية عدد المرات - السنوات - التي يحتاج اليها نصيب السهم من الأرباح وصولا إلى القيمة السوقية ولذلك كلما زاد مكرر الربحية كان مؤشرا سلبيا وكلما انخفض كان إيجابيا.



إقبال رغم ارتفاع الأسعار



وهناك أسباب أخرى دفعت لزيادة لزيادة جاذبية الشركات رغم ارتفاع مكرر الربحية نسبيا، إذ إن عوامل عودة فتح الأسواق والنشاط الاقتصادي وتراجع حالات الإصابات بفيروس كورونا، أدت الى استمرار المستثمرين في شراء الأسهم المحلية.



أضف إلى ذلك، واصل المستثمرون الأجانب الشراء منذ بداية العام، حيث بلغت صافي استثماراتهم في الأسهم الكويتية خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالي 88 مليون دينار - ما يعادل نحو 290 مليون دولار.



وعلى صعيد أفضل الأسهم من حيث مكرر الربحية - الأقل رقميا - بين الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، فقد تصدر القائمة سهم شركة إيفا، حيث تضاعف سعر سهمها بنحو مرتين منذ بداية العام، بالتزامن مع تحول الشركة من الخسائر بالنصف الأول 2020 الى الربحية هذا العام.



بينما حل سهم المركز المالي في المرتبة الثانية بمكرر ربحية 4.26 مرات، حيث تضاعف سعره هو الآخر منذ بداية العام، لكن الشركة نجحت أيضا في التحول للربحية بالنصف الأول وتسجيل أرباح بلغت 10.4 ملايين دينار مقارنة بخسائر تفوق 10 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وحل سهم الكويتية للاستثمار في المرتبة الثالثة بمكرر ربحية 5.31 مرات، ويأتي ذلك رغم تضاعف سعر السهم منذ بداية العام، بينما تزامن ذلك الارتفاع مع تحول الشركة للربحية في النصف الأول من العام بأرباح بلغت قيمتها 13.8 مليون دينار.



وفي المرتبة الرابعة جاء سهم شركة تسهيلات بمكرر ربحية بلغت 5.51 مرات في ظل ارتفاع سعر السهم بنحو 10% منذ بداية العام، وتحول الشركة للربحية في النصف الأول من العام بأرباح بلغت 7.3 ملايين دينار.

وخامسا حل سهم الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، والتي ارتفع سهمها بنحو 80% منذ بداية العام وتحوله للربحية بالنصف الأول من العام الحالي.



وفي المراكز من السادس إلى العاشر، جاءت أسهم كامكو بمكرر ربحية 5.98 مرات يليه هيومن سوفت بمكرر 6.21 مرات ثم صناعات في المركز الثامن بمكرر ربحية 6.26 مرات يليه سهم استثمارات بمكرر 6.48 مرات وأخيرا سهم يونيكاب بمكرر ربحية 6.64 مرات.



مكرر القيمة الدفترية



وعلى صعيد مكرر القيمة الدفترية، فقد حافظت العديد من الأسهم على صلابة مركزها المالي ومستويات الرسملة الخاصة بها وحل بقائمة أفضل مكررات القيمة الدفترية - الأقل رقميا - سهم شركة المدن بمكرر لا يتجاوز 0.2 مرة في ظل احتفاظه بمستوياته السعرية عند 20 فلسا للسهم دون ارتفاعات أو تغير ملحوظ في إجمالي حقوق المساهمين بنهاية يونيو.

وفي المرتبة الثانية جاء سهم وثائق بمكرر بلغ 0.23 مرة لنفس أسباب عدم وجود تغير ملحوظ بسعر السهم أو إجمالي حقوق المساهمين يليه سهم المال بمكرر 0.25 مرة ولكن تلك المرة نتيجة تراجع سعر السهم بشكل كبير بنحو 50% ليغلق عند مستوى 6 فلوس فقط.

ولعدم تغير سعر السهم بشكل كبير حافظ سهم لوجستيك على مكرر القيمة الدفترية عند مستوى 0.26 مرة ليحل في المركز الرابع، بينما حل سهم مراكز في المركز الخامس بمكرر 0.29 رغم ارتفاع السهم بنحو 50% منذ بداية العام، بينما تزامن ذلك مع تحسن حقوق المساهمين بنحو يزيد على 4%.



ومن المراكز السادس إلى العاشر حل بالترتيب أسهم السلام بمكرر 0.3 يليه أرجان بمكرر بلغ 0.32 مرة ثم بتروغلف بمكرر بلغ 0.33 مرة يليه الرابطة بمكرر بلغ 0.34 مرة وأخيرا مينا بمكرر بلغ 0.34 مرة.