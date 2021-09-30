علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الماضي الى مستوى قياسي جديد ليصل الى مستوى 236.5 مليون دينار مرتفعا عن مستوى شهر يونيو الماضي البالغ 233.9 مليون دينار بمقدار 2.6 مليون دينار وبنسبة 1.1% وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو 2021.

وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو الماضي بنسبة 10.4%، وبقيمة 22.3 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 214.2 مليون دينار بنهاية يوليو من عام 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 573.4 مليون دينار خلال شهر يوليو، وهو نفس مستويات الأربعة أشهر الماضية دون تغير منذ مارس الماضي وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

بينما تراجعت مجموع العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يوليو ليصل الى 12.343 مليار دينار بتراجع بلغ نسبته 3.9% مقارنة بـ 12.845 مليار دينار خلال شهر يونيو الماضي.

والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.