معدلات عوائد العقارات التجارية تستقر بمعظم مناطق الكويت بنهاية الربع الثاني



قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن العقارات الاستثمارية تعد استثمارا متميزا يتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، حيث ما زالت العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة تتفوق بشكل متفاوت على العوائد على العقارات التجارية في بعض المحافظات.

وتشهد مستويات العوائد على العقارات الاستثمارية حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية، وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العام الماضي إلى نسب تتراوح بين 7.4% و8.2%.



وقد استقرت في محافظة العاصمة عوائد العقارات الاستثمارية بحدود 7.4% بنهاية الربع الثاني وتفوق معدل العائد على العقار التجاري الذي يسجل 7.2%، وفي محافظة حولي لم يشهد معدل العائد على العقار الاستثماري تغيرا عن حدود 7.86% بنهاية الربع الثاني وما زال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري بال محافظة بنهاية هذه الفترة.



وسجل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.96% وما زال أدنى من معدل العائد على العقارات التجارية بالمحافظة، ويبلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي حدود 8.0% دون تغير عن الربع الأول 2021، وفي محافظة مبارك الكبير عند 7.85% وفي الجهراء يبلغ معدل العائد 8.1% بنهاية الربع الثاني من 2021.



العائد السنوي للعقارات التجارية



استقرت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثاني من عام 2021 عن الربع السابق له، وبعد عودة الأنشطة الاقتصادية من حالة التوقف الكلي والجزئي في عام في 2020 لمعظم الشركات والأنشطة والمجمعات والأسواق التجارية، ومع تخفيف تلك الإجراءات والعودة التدريجية لمزاولة أعمالها في ظل خطط التحفيز الحكومية وهو ما ساهم في تحسن طفيف على أساس سنوي.

وما زالت في بعض المحافظات أدنى نسبيا من عوائد العقارات الاستثمارية باستثناء محافظة حولي وبعض مناطق الفروانية والأحمدي التي ما زال معدل العائد على العقارات التجارية يزيد فيها قليلا على معدله في العقارات الاستثمارية.



وقد استقر متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثاني من 2021 مسجلا 7.2% دون تغير عن الربع الأول كما أنه أقل من عائد العقار الاستثماري الذي يفوق 7.4% في الربع الثاني، حيث تستخدم بعض العقارات الاستثمارية كعقارات تجارية، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 8.02% دون تغير ربع سنوي.



وبالتالي يفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة الذي يصل إلى 7.86% في الربع الثاني، ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في بعض المناطق المتميزة بالمحافظة 8.25% في بعض مواقع من منطقة السالمية.



ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية 8.09% دون تغير ربع سنوي، ويلاحظ أنه ما زال أعلى قليلا من العائد على العقارات الاستثمارية بالمحافظة ويصل في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.5% و8.3% مثل منطقتي الضجيج وجليب الشيوخ.

ولم يشهد متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء تغيرا في الربع الثاني عن 7.9% مقارنة مع الربع السابق له، وهي أدنى من معدل العوائد التي تصل إلى 8.1% للعقارات الاستثمارية، وفي منطقة الجهراء التجارية إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة لم يشهد معدل العائد على العقارات التجارية تغيرا عن الربع الأول 2021.



وقد استقر العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي عند حدود 8.11% دون تغير عن الربع الأول، ويفوق عائد العقار الاستثماري بالمحافظة، ويصل العائد على العقارات التجارية إلى 7.6% في الفحيحيل، ويفوق 8.1% في بعض الأماكن من المناطق المتميزة مثل الفنطاس وفي منطقة المنقف يصل إلى 8.25% بنهاية الربع الثاني 2021.



ارتفاع أسعار الجواخير

أشار التقرير إلى ارتفاع مستويات الأسعار في أراضي الجواخير بمحافظة الأحمدي بنهاية الربع الثاني 2021 بنسبة 2.5% مقارنة مع الربع السابق له الذي سجل زيادة كبيرة على أساس ربع سنوي، وارتفعت أغلب مناطق الجواخير بالمحافظة في ذات الفترة.

ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع في هذه الفئة من الأراضي إلى مساحة 2140 مترا مربعا، كما يصل متوسط سعر المتر فيها إلى 27 دينارا بنهاية الربع الثاني مرتفعا بنسبة 36% على أساس سنوي إلا أنه لم يصل لمستوياته المرتفعة في العام قبل الماضي.

وارتفعت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة عن الربع الأول، حيث ارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2500 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 27 دينارا في الربع الأول بزيادة 3.8% عن الربع الأول، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 67.5 ألف دينار في هذه المنطقة.



أسعار مزارع الجهراء والأحمدي.. تواصل الصعود

ذكر تقرير «بيتك» أن أسعار المزارع في محافظتي الجهراء والأحمدي ارتفعت بنهاية الربع الثاني مقارنة بالربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.1 دنانير في مزارع محافظات الكويت بزيادة 4.2% عن الربع الثاني، وتصل تلك الزيادة إلى 42.8% على أساس سنوي، مع ارتفاع الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، في الوقت الذي ارتفعت في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع إلى حدود قدرها 4.9 دنانير للمتر المربع بزيادة 3.5% عن الربع الأول وبنسبة 47.5% على أساس سنوي، وفي الأراضي مساحة 100 ألف مسجلة 3.1 دنانير للمتر المربع بزيادة كبيرة نسبتها 8.7% عن الربع الأول وبنسبة 56.3% على أساس سنوي.

وسجلت مستويات الأسعار في الأراضي مساحة مليون متر مربع حدود 3.6 دنانير للمتر الواحد في الربع الثاني 2021 دون تغير عن الربع السابق له، في حين ارتفعت بنسبة 11.5% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي إلى حدود قدرها 3.8 دنانير بنسبة 7.1% عن الربع الثاني و50% على أساس سنوي.