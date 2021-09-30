أعلنت شركة أعيان العقارية عن توقيع عقد إدارة شامل لجزء من عقارات الأمانة العامة للأوقاف «العقارات الاستثمارية»، وبهذه المناسبة صرح أحمد العلي المدير التنفيذي لإدارة العقار وأملاك الغير، بأن توقيع أعيان العقارية لعقد الإدارة يأتي تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها الشركة من قبل والمتضمنة التوسع في تقديم خدمات إدارة أملاك الغير واستقطاب عدد أكبر من المحافظ العقارية، وذلك نظرا للخبرة والمعرفة الكافية التي تمتلكها الشركة في إدارة العقارات بشكل كامل وبكافة أنواعها الحرفية والصناعية والاستثمارية والتجارية، حيث أهلها ذلك للفوز في إدارة محفظة الأمانة العامة للأوقاف للعقارات الاستثمارية، لاسيما أنها تعد من أكبر المحافظ العقارية على مستوى الكويت، حيث تتضمن مجموعة من العقارات الموزعة على مناطق الكويت المختلفة.



وأفاد العلي بأنه تم استحداث خدمات أخرى إضافية تلبي متطلبات السوق العقاري لتشمل كافة الخدمات التي قد يحتاج اليها العقار مثل تسويق الوحدات الشاغرة وإعداد الدراسات التسويقية وتقديم تقارير دورية لتقييم العقارات وأسعار الايجارات في المنطقة التي يقع بها العقار محل الدراسة، والعمل على تنظيم العلاقة التعاقدية مع المستأجرين نيابة عن الملاك من خلال إبرام عقود الإيجار، وأيضا متابعة كل الخدمات المقدمة للعقار مثل الحراسة والأمن وأعمال النظافة وخدمات الانترنت، وكذلك كل أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والصيانة الوقائية والتأمين على العقارات ضد كل الأخطار بهدف المحافظة على جودتها وتحقيق أفضل نسبة إشغال، ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء العقار من حيث الإيرادات المالية والعوائد التي يتم تحصيلها لصالح المالك.