أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أسماء الفائزين الأربعة في السحب السابع لحملة «التحويل تغيير» لأصحاب حسابات الرائد والبرستيج وحسابات الراتب من عملاء النخبة، وقد تم إجراء السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، والفائزون هم:



محمد مرزوق مطلق الرخيمي المطيري، سعد حمدان زيد الديحاني، ريم محمد سوداني، عبدالكريم سالم علي مهيدي.



جدير بالذكر أن السحب القادم سيقام بتاريخ 19 أكتوبر المقبل، وسيكون هناك 4 فائزين كل شهر لديهم فرصة للفوز باسترداد قيمة رواتبهم (2 من المواطنين و2 من المقيمين). وللتأهل لدخول السحب، يحتاج العملاء إلى إيداع راتب واحد في حسابهم قبل شهر من تاريخ السحب.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه عند فتح حساب الراتب لدى البنك الأهلي الكويتي، يستطيع العملاء اختيار إحدى المكافآت التالية:



٭ هدية نقدية تصل إلى 1000 دينار للمواطنين.



٭ قرض بدون فوائد يصل إلى 10000 دينار للمواطنين.



٭ قرض بدون فوائد يصل إلى 5000 دينار للمقيمين.



علما أن العرض مفتوح لعملاء الراتب الجدد فقط.