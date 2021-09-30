

استقبل رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، وذلك بحضور سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا، حيث استهل نائب الوزير الاجتماع بشكر رئيس الاتحاد على التعاون ولقاء الوفد الأوكراني لبحث توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث أشار الى التعاون القائم مع دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص وأهمية الذهاب الى مرحلة تشهد تعاونا اقتصاديا أكبر.



وقال الاتحاد في بيان صحافي، إن نائب وزير الخارجية الأوكراني أعلن عن التوجه الجديد في السياسة الاقتصادية لبلده والمتمثلة بتقديم كافة أشكال التسهيلات من قانونية واستشارية واقتصادية لجذب المستثمرين الكويتيين مبرزا نقاطا أساسية مثل المحفزات الضريبية والجمركية.



وذكر الحالة الاستثنائية التي أطلقتها الدولة الأوكرانية لجذب المستثمرين مع توفيرها الخدمات الاستشارية والإرشادية وإعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للاستثمارات التي تعادل 20 مليون يورو وما فوق، وتوظيف 80 شخص أوكراني، مشيرا الى أن هذا العرض مستمر حتى 2035، وأكد أن كل مشروع يتم إنشاؤه سيتضمن رعاية الدولة الأوكرانية باعتبار هذا البند ضمان للمستثمرين.



من جانبه، شكر رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي نائب وزير الخارجية والسفير الأوكراني على لقاء اتحاد شركات الاستثمار لشرح وإعطاء تفاصيل المشاريع الاقتصادية التي قد تهم المستثمرين الكويتيين في أوكرانيا.



وأشار السلمي الى أن المستثمرين الكويتيين في بحث متواصل لإيجاد فرص استثمارية واعدة، معتبرا السوق الأوكراني جديد على المستثمرين الكويتيين كونه من الأسواق الناشئة مثله مثل السوق الكويتي، كما تساءل عن الضمانات التي تقدمها الدولة الأوكرانية للمستثمرين الكويتيين وكيفية تطبيقها باعتبار أن الدولة هي المالك الأكبر، الأمر الذي قد يخلق معوقات للقطاع الخاص والاستثمارات التي يقوم بها.