ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 1.18 دولار ليصل إلى مستوى 79.69 دولارا، مقابل 78.51 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية، ليلامس بذلك برميل النفط الكويتي مستوى 80 دولارا لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2018، أي خلال نحو 3 أعوام.



وفي سياق آخر، قال الأمين العام لمنظمة «أوپيك» «محمد باركيندو» في كلمة افتتاحية لاجتماع فني لـ«أوپيك+» إن الزيادة التدريجية لإنتاج المنظمة تلبي ارتفاع الطلب على النفط وتمنع تراكم فائض الإمدادات.



وأضاف «باركيندو» على حسابه على «تويتر»: «تسهم القرارات الوزارية لأوپيك والحلفاء للبدء في إعادة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر في المساعدة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادات تدريجية من أجل معالجة الطلب دون حدوث فائض محتمل للمعروض».



وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن «أوپيك+» سوف تتمسك على الأرجح بالاتفاق القائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها في نوفمبر حين تجتمع الأسبوع المقبل، رغم ارتفاع خام «برنت» لأعلى مستوى في 3 سنوات.



وقالت مصادر لوكالة «رويترز» إن وزراء «أوپيك+» الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الإثنين المقبل، سيدرسون النتائج التي سوف تتوصل إليها اليوم اللجنة الفنية المشتركة، قبل اتخاذ قرار نهائي، وشددت المصادر للوكالة على أنه: «سنبقي على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا».



وارتفع خام «برنت» خلال الأسبوع الجاري أعلى 80 دولارا للبرميل، بعدما أثر إعصاران في الولايات المتحدة على مستويات الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي، إلى جانب تعافي الطلب العالمي على الخام.