كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ عن أن مجلس إدارة الجمعية يعكف حاليا على التنسيق والترتيب لافتتاح مقر الجمعية الدائم الجديد، وذلك في منطقة ميدان حولي مقابل طريق الدائري الرابع، لتوطين موظفي الجمعية وبدء تدشين عمل الجمعية، حيث تم الانتهاء من المبني وأصبح جاهزا لاستقبال الأعضاء والمنتسبين والضيوف قريبا.



وأوضح الطبيخ في بيان صحافي، أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية مع الأعضاء وفريق العمل الإداري لبدء انطلاق نشاط الجمعية وتحديد موعد افتتاح مقر الجمعية الدائم والمتوقع في القريب، حيث يجري العمل على قدم وساق لتحقيق هذا الطموح.



وأضاف: «تطمح الجمعية وكافة أعضائها إلى ضرورة تأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة الكويتية على غرار هيئة المحاسبة والمراجعة السعودية، بهدف تنظيم مهنة المحاسبة وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها، وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، حيث ستعزز الهيئة من إيرادات المال العام برفع كفاءة من يقوم بإعداد الميزانيات للشركات والمؤسسات، وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة».



وقال الطبيخ إن إنشاء هيئة كويتية للمحاسبة والمراجعة يأتي مواكبا لاستراتيجية وخطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الرامية إلى هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية وإنشاء وتأسيس أو دمج بعضها بما يؤدي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، كونها تعد إحدى أهم الجهات التي تنظم وتراجع الميزانيات المالية لجميع القطاعات والجهات المحلية.



ولفت إلى أن الهيئة من شأنها تعزيز نشاط المؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، عبر تشجيع ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، فضلا عن تنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية الكويت الاقتصادية 2035.



واختتم الطبيخ بأن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات والاستشارات المالية والاقتصادية لكافة قطاعات الدولة الحكومية والأهلية بما يساهم في اتخاذ القرار الأمثل لتنمية وتطوير أداء القطاعات والجهات الرقابية، لاسيما ان الجمعية تضم العديد من الكفاءات والخبرات الكويتية والتي بإمكانها تقديم الاستشارات لمتخذي القرار.